南部也要大巨蛋？陳其邁曝關鍵：高雄財政不可能自己蓋

高雄市長陳其邁受訪。施書瑜攝



高市議員簡煥宗今（12/2）質詢高雄是否需要興建大巨蛋，認為可減少極端氣候對賽事的影響並帶動演唱會經濟。市長陳其邁表示，巨蛋「生蛋容易、養蛋難」，建設與維護成本龐大，若各地都興建恐「生太多變蛋塔」。他強調，以高雄現有財政無法以公務預算負擔，必須由民間投資，且巨蛋規畫須與捷運開發結合，才能因應大量人潮。

簡煥宗在市議會總質詢中關注高雄是否需要興建大巨蛋，他指出，高雄近年大型演唱會熱度不斷提升，市府在硬體場館與城市行銷上都有一定基礎，但極端氣候愈發頻繁，戶外運動賽事常因大雨或高溫被迫延期或取消，對選手、觀眾及賽事推廣都造成影響。

他認為南部若能擁有大巨蛋，不僅可保障運動賽事順利進行，更能讓國際藝人有更多場地選擇，有助於提升高雄舉辦大型活動的量能，進一步帶動觀光與周邊經濟。

對此，市長陳其邁表示，興建大巨蛋看似吸引人，但「生蛋容易、養蛋難」才是現實，巨蛋建設成本動輒百億元，後續維修、營運、人力與管理費用更是長期負擔；目前台北、新北、台中皆規畫大型室內場館，但若多個縣市接連興建，恐怕「生太多巨蛋，最後都變蛋塔」，反而造成市場供需失衡。

陳其邁強調，以高雄目前財政狀況，要以公務預算興建巨蛋並不切實際，市府也難承擔這樣的長期負擔。因此，若要推動巨蛋計畫，勢必得依賴民間企業投資，以BOT等方式進行，並須確保場館的使用率足以支撐營運。

他指出，高雄在演唱會市場雖具優勢，但仍需全面評估巨蛋的實際需求與投資風險。不論是運動場館或大型活動空間，都必須優先考量交通量能，尤其是大量人潮疏散能力。

陳其邁進一步表示，若未來南部真的要規畫大巨蛋，較為可行的做法是規畫在捷運路線旁，以提升交通效率並避免帶來塞車與環境負擔。他已請副市長林欽榮將巨蛋的可能性納入捷運開發與土地利用的整體規畫，未來也會與相關單位研議可行模式。

陳其邁補充，若真的有巨蛋需求，南部場館的定位會以球類運動賽事為核心，再搭配展演、商場或複合使用，以提高整體營運效益，在完整評估建設成本、民間投資意願、土地與交通條件之前，市府不會貿然推動；但若民間有具體投資計畫提出，市府也會正面審慎評估。

