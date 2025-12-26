南部也飄雪花 嘉明湖山屋銀白一片美呆了

台東向陽地區飄雪。（圖／東森新聞）





受大陸冷氣團持續影響，全台高山氣溫明顯下滑，繼中部、北部山區陸續傳出降雪後，南部高山也再添新降雪地點，多處山區接連轉為銀白景色。

下雪地區再+1 嘉明湖也飄雪白

台東向陽地區，包含嘉明湖山屋與向陽山屋一帶，今（26）日約中午12時左右開始降雪，現場可見雪花飄落，高山環境明顯轉冷。

向陽地區降雪。（圖／東森新聞）

在此之前，台中與新竹交界的新達山於低溫零下2度至零下4度間出現罕見降雪，新達山屋一帶積雪約4公分；合歡山自清晨起陸續降雪並夾雜冰霰；玉山北峰則於清晨短暫飄雪，雖未形成積雪，但最低溫一度降至零下5.5度。

超暖情侶 載路邊民眾上山

《EBC東森新聞》在武嶺採訪一對情侶，本來要上山看日出，意外遇上難得一見的雪景，情侶上山途中，還在路上還遇見一位年長阿姨走不動路，便熱心將她載到山上。

廣告 廣告

熱心情侶。（圖／東森新聞）

賞雪兼顧安全 注意保暖、防滑

中央氣象署表示，大陸冷氣團持續影響台灣天氣，中部以北、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦冷；新北市與宜蘭局部地區有持續出現10度左右或以下低溫的機率，已發布低溫橙色燈號，提醒民眾注意防寒。

雪管處提醒登山山友，應被妥裝備、注意保暖防寒、審慎評估，攜帶冰爪以及足夠保暖衣物，並關注最新天氣狀況，並強調「山永遠都在，安全是回家的唯一路」。

更多東森新聞報導

大雨來了！3縣市大雨特報 一路下到明天

賞雪囉！新達山、合歡山銀白一片 全台降雪區域一次看

快訊／冷氣團發威！6縣市低溫特報 2地恐跌破10度

