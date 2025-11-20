「南部人不是細漢」砲轟藍白惡修財劃法 徐富癸憂南高屏發展岌岌可危 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／屏東報導

立法院於14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，民進黨台南、高雄、屏東等立委在近日聯合召開記者會重申「南部人不是細漢」，拒絕藍白《財劃法》重北輕南，要求立法院重修，給南部人公平正義。立委徐富癸今（20）日表示，此法本是為了縮小城鄉差距、平衡台灣發展，現在再度亂修，等於直接把屏東的未來建設往刀口上推；他呼籲藍白委「不要輕估南部人反撲的力道」。

民進黨立委徐富癸、賴瑞隆、郭國文、陳亭妃、賴惠員、林俊憲、許智傑、李昆澤、林岱樺、邱議瑩、鍾佳濱及委員執行長伍麗華等人，共同召開「藍白財劃法重北輕南、違憲不公必須重修」記者會，呼籲藍白認錯改過，不該再重北輕南，犧牲南部發展與人民權益。

廣告 廣告

「南部人不是細漢」砲轟藍白惡修財劃法 徐富癸憂南高屏發展岌岌可危 7

「藍白惡修《財劃法》，越修越離譜。」徐富癸表示，《財劃法》本來是為了縮小城鄉差距、平衡台灣發展，但是藍白於第一次強行修改《財劃法》後，屏東縣分配款不增反減，共減少了46億，已讓屏東未來建設更加雪上加霜，這是屏東人的痛。

徐富癸進一步表示，舉凡高鐵延伸、捷運建設、屏南快速道路、高屏二快、產業升級、社會福利補強，每一項都是南台灣的命脈，財源一砍，全部變數大到不能再大；若是重大交通建設一旦落空，南高屏的發展就會岌岌可危。

徐富癸也點名國民黨立委柯志恩及蘇清泉，指出柯想選高雄市長、蘇想選屏東縣長，敢面對屏東鄉親、拍胸脯說「我支持這個讓屏東再被扣錢的財劃法」嗎？他批評柯、蘇兩人對不起高雄、對不起屏東，更對不起自己的故鄉。

「我要正告藍白的立委不要輕估南部人反撲的力道。」徐富癸呼籲在野黨不能再閃避責任，盼行政院新版本提出後，所有人應該坐下來討論一套真正有制度、能反映區域均衡發展的財劃機制。

最後，徐富癸強調，屏東長年靠農漁業扛起全台的餐桌、產業、出口，所有反映地方貢獻的指標，都必須被納進來，「這才叫做對南部的公平」。

照片來源：徐富癸、賴瑞隆辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

王世堅盛讚「桃園市長好人選」 何志偉引金句妙回：謝謝從從容容的鼓勵

桃園「百倍奉還」登錄金額突破1億 張善政：活動至年底鼓勵民眾參與

【文章轉載請註明出處】