南部人被當細漢？綠營曝藍白行徑：惡修《財劃法》重北輕南

藍白上周主導，於立院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，綠營不滿此次修法並未處理最關鍵重北輕南的「分配公式錯誤」問題。對此，民進黨立委賴瑞隆等多位南部立委今(11/19)召開記者會，表示政院將於明日提出修正草案反制，南部人也沒有卡細漢，喊話立院《財劃法》應重修。

民進黨立委徐富癸(左起)、李昆澤、林俊憲、賴惠員、賴瑞隆、郭國文、陳亭妃、許智傑，許智傑辦公室提供

賴瑞隆與郭國文、陳亭妃、賴惠員、林俊憲、許智傑、李昆澤、林岱樺、邱議瑩、徐富癸、鍾佳濱、伍麗華等民進黨南高屏及原民立委召開記者會，呼籲藍白改過，重修《財劃法》，別再重北輕南。

賴瑞隆表示，「南部人不是塑膠做的！也不是細漢！」藍白攜手通過的《財劃法》版本，重北輕南，南部人絕不接受，以台南、高雄、屏東為例，台北市增加4百多億，但高雄卻實質損失2百億，台南與屏東也同樣受到重傷，此事絕不接受，也無法忍受。

郭國文指出，藍白這次突襲修法，沒有解決烏龍公式、沒有處理城鄉差距擴大、更導致中央將被迫違法舉債，藍白從頭到尾都沒有想要好好修正《財劃法》，沒有想要提出可以永續發展的法案，現在的《財劃法》就是一部惡法，必須盡快修正。

陳亭妃說，藍白陣營以「似是而非」的藉口強行修法，直言這次的《財劃法》版本根本是在倒退、是在讓南部吃虧。她強調，國民黨執政縣市動不動就指控中央減少補助，但事實是中央從未少給地方一分錢，無論是校園冷氣、生活圈道路建設、治水預算，全都是中央買單，不分藍綠，資源一視同仁。

賴惠員表示，藍白將人口與營業額權重拉高到75%，完全有利北部，讓台南科學園區全國最高的產值無法反映在分配上，形成「繳稅北部收、成本南部扛」的極端不公。若依藍白版本執行，中央明年將被迫舉債5600億元、違反公債法，連救災能力都可能喪失。

林俊憲表示，以台南市為例，明年雖獲配497億元統籌分配稅，較今年增加174億元，但仍是六都中分配最少、增幅也敬陪末座。他指出，此次修法將「營利事業營業額」比重拉高至75%，但南科產值早已超越竹科，卻因主要稅籍地設在新竹，使南部實質貢獻的經濟成果被其他縣市攤走，嚴重不公。

許智傑指出，痛批藍白版《財劃法》，迫使中央舉債 5600 億，讓每位國人背上 2 萬 4 千元債務，藍白更荒謬的是「搶權不會用、分錢不會算」，他們要求中央刪減預算，難道要刪國防預算、教育預算、治水預算嗎？

李昆澤則呼籲，不要走回重北輕南的老路，高雄立委已共同提出新的《財劃法》版本，透過指標調整讓《財劃法》重回正軌，內容包含調整人口與營業額比重，土地面積權重，並新增高齡人口、糧食安全與環境負荷三大平衡指標，確保南部、環境敏感及高齡者的權益。

林岱樺指出，此次修法雖加入「補助款不得低於今年及過去十年平均」的保障條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公平的結構完全沒有解決。「錢不一定會變少，但分配依然不公平。」

邱議瑩說，藍白版財劃法嚴重「獨厚台北」，不但讓台北市在統籌分配款中拿到707億、高雄僅507億，連企業總部集中北部所造成的稅收失衡，也讓承擔汙染與工業風險的南部縣市長期吃虧。

徐富癸表示，經過這樣不公平的財劃法，對於未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數。這些重大交通建設一旦落空之後，南高屏的發展就會岌岌可危。

鍾佳濱指出，現行這部《財劃法》實可稱為惡法，以台北市為例，台北市長蔣萬安已將明年度預算送交市議會；台北市目前接近零負債，財政相對充裕。雙北「富裕而無處可花」、負債近乎為零；相比之下，南部多數地方政府則面臨分配不足、財源匱乏的困境，情何以堪？

