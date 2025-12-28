南部人轟台北生活又塞又擠…直呼「不能適應」 網掀論戰：這建設很甩六都

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

不少中南部民眾因求學或工作北上發展，但常因生活步調與環境差異而感到不適應。近日一名網友分享，自己近期經常北上參加活動，卻對台北的生活方式難以適應，直言每次來都只想快點離開，並點出多項無法接受的地方。貼文一出，掀起兩派網友討論。

近日一名網友分享，自己近期經常北上參加活動，卻對台北的生活方式難以適應。（示意圖／Unsplash）

原PO在Dcard發文表示，他在南部生活22年，畢業後到中部工作至今6年，近期利用週末時間北上，但不論搭大眾運輸或自行開車，都讓他感到不適應。他提到，自己長期習慣騎機車不愛走路，但在台北往往得走一段距離才能搭到捷運，加上人潮多、車廂擁擠，想在捷運上找到座位並不容易。

若改成開車，原PO直言台北交通狀況「又塞又亂」，不只路況複雜，停車費也讓人難以接受，曾看到停車場每小時要120元，卻仍是一位難求。此外，自己與老公開車時多次在台北車站附近錯過高架道路入口，等發現時早已開過頭，讓兩人相當無奈，自嘲是否真的只適合當「鄉下老鼠」。

貼文曝光後，立刻引發網友討論，有人認為，「光是『有捷運』這點，就已經狠甩其他六都」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車或汽車，只要一張1200月票就能到處跑」、「我在雙北幾乎沒去過捷運加轉公車到不了的地方，其實也不用走太遠，多數地方公車都有到」。

不過，也有不少人坦言無法適應北部的生活環境，「我是高雄人，曾在台北念書八年，至今仍不習慣台北的天氣和狹窄空間，畢業後就立刻離開，但不得不說台北的機能真的很好」、「北部冬天天氣真的爛到不行，已經搬回南部」、「身為高雄人真的覺得台北的路太小了，人多路窄，還有公車跟機車搶道，超可怕」。

