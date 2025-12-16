南部傳產頻得國防標案？他直指早在佈局2026

▲國民黨立委王鴻薇踢爆，一家茶葉公司標到國防部多樣標案。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 繼台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑後，桃園市議員凌濤也爆出台南鞋商得標國防標案，國民黨立委王鴻薇昨（15）日再爆，位於高雄的資本額僅10萬的「鴻璋茶業」得標兵推系統維護。對此，媒體人謝寒冰斷言，為何2024年後這些公司就如雨後春筍般出現？這些資金顯然不單純，就是為了2026年選舉，很多錢到時就會回流。

謝寒冰昨上《大新聞大爆卦》質疑，中科院連現在最先進的炸藥都會做，為什麼要透過這些小公司，小量地去向外面買？過去明明有長期配合的廠商，公務人員也最不喜歡變動廠商，因為新的廠商，沒有人知道他到底能不能履約，到時萬一出什麼狀況，是那個公務人員、那個採購要扛，傻了才做這種事！會出現廠商變化的情形，通常只有一種可能。

謝寒冰指出，哪一種可能？就是長官交代！哪個長官會去交代做這種事？為什麼？雖然看起來幾億、幾千萬，在軍火採購上不算大的金額，顯然主要的採購廠商也不是他們，是跟另外的主要廠商採購的，那為什麼要特意分散開來？為什麼不直接跟一家廠商採購就好？為什麼要特別去分給這些廠商？很顯然，這些資金不單純，還有其他用途。

謝寒冰提到，有些員工會自己出去外面開公司，然後專門做公司的生意，搞了半天，公司虧得要死，這些員工一個個都賺飽飽。現在就是一模一樣，國防部反正都要花這個錢，就在外面找一堆廠商，管他是否人頭？只要有公司登記，管你是做茶葉還做鞋子的，去申請一個彈藥槍砲許可，就可以營業了，接下來就「合理、合情、合法」來接案子。

謝寒冰更直言，這些廠商能接這些案子，當然不是隨便做，為什麼錢要只給你賺？顯然這個錢就要回流。明年就要選舉了，所以為什麼這些廠商都在去年賴清德一上任之後，就如雨後春筍般出現？很顯然就是為了2026年的選舉在準備了，未來這些錢都會流回去。但保證這些錢查不到賴清德頭上，就是拐彎抹角又拐彎抹角，到時候錢就流回去了。藍白可以慢慢去查，絕對不只這幾家。

