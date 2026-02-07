南部分署強化廉能治理 公開辦理財產申報抽籤及赴陸港澳定期抽查

為落實公職人員財產申報法所揭示之公開透明精神，深化機關廉能治理，海巡署南部分署近日依法辦理一一四年度公職人員財產申報抽籤，併同實施公務員赴陸港澳定期抽查作業，將「落實陽光法案精神」、「強化執法倫理」及「防範國安潛藏風險」列為一一五年度推動廉政工作的核心方向，具體展現依法行政與清廉施政之堅定決心。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，該財產申報公開抽籤作業，由分署長鳳運昇少將親自主持，採電腦隨機方式，依申報人數10%比例公開抽選實質審查對象，並於其中再抽選2%辦理前後年度財產比對；經就十一名申報人進行公開抽籤後，共抽出二人為財產實質審查對象，其中一人進行前後年度比對。整體抽籤程序公開、公正且透明，充分落實陽光法案所強調之公開監督精神，進一步提升社會大眾對政府廉能政策之信賴。

另為強化人員管理及防範潛在國安風險，南部分署同日辦理公務員赴陸港澳定期抽查作業，以一一四年十二月卅一日為查調基準日，針對當日現職及退（離、伍）職人員共計一千六百四十九員，依法抽查3%，合計抽選五十員，相關名冊將送交內政部移民署查調出境紀錄等資料；若經查發現人員涉及違法（規）情事，將依法嚴予究責，以維護機關紀律與國家安全。

南部分署表示，將持續深化同仁對陽光法案、廉政法令及相關管理規範之認知，要求全體人員於執法及行政作為中，恪守倫理規範與法定程序，以高標準自我要求，確保權責相符、用權有度，營造公開透明、公正清廉之海巡形象。