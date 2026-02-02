南部品牌做公益不缺席 麻古茶坊歲末送暖走進總統府童樂會

▲歲末送暖不缺席，高雄起家的麻古茶坊用行動陪伴孩子。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆新年將至，源自南台灣、從高雄起家的手搖飲品牌「麻古茶坊」，再度以實際行動展現企業溫度。日前麻古以公益支持者身分，參與「2026 奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會」，透過貼近日常的陪伴方式，為弱勢孩童送上歲末關懷，也讓來自高雄的善意，在歲末時刻溫暖北中南各地家庭。

由社團法人中華身心障礙者職業技藝協會主辦的歲末童樂會，已連續舉辦38年，今年於總統府南、北苑登場，邀請來自身心障礙、低收入、寄養安置、偏鄉原住民及隔代教養家庭等約600名孩童與陪同者參與

活動透過舞台表演、互動體驗與年節贈禮，營造安全、溫暖且充滿陪伴感的節慶氛圍。麻古茶坊此次提供飲料提袋作為年節禮品之一，象徵品牌在能力所及之處，穩定接住需要被照顧的孩子。

對麻古而言，公益從不是一次性的曝光行動，而是長期累積的日常選擇。自2015年起，麻古連續十年支持「愛分享音樂會」，陪伴孩子在音樂中成長；同時多年來持續投入家扶基金會與世界展望會，關注弱勢家庭生活與兒童教育。此外，也支持全國小學龍子盃籃球賽，為基層體育扎根，讓孩子在運動中建立自信。

作為南部起家的品牌，麻古茶坊更重視在地連結，全台超過360間門市的加盟夥伴，長期在社區中默默投入公益與關懷，從地方活動到即時協助，讓善意不只存在大型舞台，而是自然融入日常生活，成為社區的一部分。

麻古茶坊表示，企業的社會責任，不在規模大小，而在是否願意持續站在對的位置上。未來，麻古將持續從高雄出發，串聯點、線、面的公益行動，讓善意成為日常，與社會一同前行，迎向更溫暖的新一年。更多活動請至【麻古官方平台】官網查詢。（圖／麻古茶坊提供）