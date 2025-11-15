南部唯一獲獎大學 南華大學榮獲最高榮譽2025卓越經營品質獎「標竿獎」

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學辦學品質深獲肯定，繼109年獲中華民國品質學會頒發「卓越經營品質獎（教育類）」三星獎」，今(114)年更獲頒該獎項最高榮譽的「卓越經營品質獎（教育類）標竿獎」。此獎項61年來，僅有三所大學曾獲此殊榮，南華大學更是南臺灣唯一獲獎大學，相當難能可貴。11月15日該校副校長賴淑玲與主任秘書兼研發長胡聲平代表學校出席頒獎典禮，接受表揚。評審委員在綜合意見書中以「成功關鍵在於高階領導重視、全員品質參與、制度化管考機制、持續改善文化與價值導向教育」之評價高度肯定該校在全面品質管理與永續經營上的卓越表現，能獲此殊榮，可謂實至名歸。

南華大學校長高俊雄自113年上任以來，本於創辦人星雲大師「正派經營、集體創作、制度領導、持續精進等理念」，全面推動全面品質管理，涵蓋教與學品質保證、行政服務品質保證、環安衛與能源管理、資訊安全管理及財務管理等面向，以確保教育與經營品質持續精進。學校同時透過各項認證與評鑑，將將品質理念制度化、常態化，深植於校務運作中，取得的認證包含有ISO 50001、ISO 14064-1、OHSAS 18001、ISO 45001、BSI AA1000、TTQS、AACSB華文商管學院認證、IEET工程教育認證，以及高等教育評鑑中心之品質保證認可與校務評鑑等。凡有助於提升校務發展與營運管理效能之制度與認證，全校師生皆積極投入、持續精進，展現追求辦學更卓越的決心。

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園及身心靈健康」為辦學特色，並在這五大特色及多項指標上均展現亮眼成果。近年獲獎包含有114年獲「台灣永續行動獎-SDG4金獎」及「APSAA亞太永續行動獎-SDG11金獎」、104至114年度連續11年經嚴格評審獲教育部委辦設置國家級「教育部生命教育中心」，更於113年第五度獲得教育部「生命教育特色學校」；114年獲「113年度民間企業及團體綠色採購績優單位」；113年獲APSAA 2024亞太永續行動獎銅獎；112年獲第5屆國家企業環保獎「巨擘獎」；112年榮獲《遠見》USR獎「綠色校園組-楷模獎」；105至114年連續九年蟬聯「世界綠色大學百大學校」；109至113年連續五年獲英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，全球401-600名；109至113年連續五年榮獲「三好校園實踐學校」、114年榮獲「三好燈搭學校」；111至113年連續三年獲「教育部防制學生藥物濫用」績優學校。此外，更獲環境部頒發「環境教育機構」及「環境教育設施場所」認證，是雲嘉南高屏地區唯一通過雙認證的大學，112年再度獲得「環境教育機構」評鑑優異之肯定。

南華大學校長高俊雄表示，獲頒「標竿獎」這項榮譽不僅是肯定南華大學卓越的辦學，更是全體教職員工共同投入與努力的成果。他強調，未來南華將以「精進品質、創新卓越」為理念，持續深化教育品質與行政效能，並結合ESG精神與永續發展，實現「生命教育、環境永續及身心靈健康典範大學」之目標。

圖說：南華大學榮獲2025卓越經營品質獎「標竿獎」，副校長賴淑玲與主任秘書兼研發長胡聲平代表學校接受表揚。（記者吳瑞興翻攝）