南部唯一獲獎大學 南華大學榮獲最高榮譽2025卓越經營品質獎「標竿獎」
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學辦學品質深獲肯定，繼109年獲中華民國品質學會頒發「卓越經營品質獎（教育類）」三星獎」，今(114)年更獲頒該獎項最高榮譽的「卓越經營品質獎（教育類）標竿獎」。此獎項61年來，僅有三所大學曾獲此殊榮，南華大學更是南臺灣唯一獲獎大學，相當難能可貴。11月15日該校副校長賴淑玲與主任秘書兼研發長胡聲平代表學校出席頒獎典禮，接受表揚。評審委員在綜合意見書中以「成功關鍵在於高階領導重視、全員品質參與、制度化管考機制、持續改善文化與價值導向教育」之評價高度肯定該校在全面品質管理與永續經營上的卓越表現，能獲此殊榮，可謂實至名歸。
南華大學校長高俊雄自113年上任以來，本於創辦人星雲大師「正派經營、集體創作、制度領導、持續精進等理念」，全面推動全面品質管理，涵蓋教與學品質保證、行政服務品質保證、環安衛與能源管理、資訊安全管理及財務管理等面向，以確保教育與經營品質持續精進。學校同時透過各項認證與評鑑，將將品質理念制度化、常態化，深植於校務運作中，取得的認證包含有ISO 50001、ISO 14064-1、OHSAS 18001、ISO 45001、BSI AA1000、TTQS、AACSB華文商管學院認證、IEET工程教育認證，以及高等教育評鑑中心之品質保證認可與校務評鑑等。凡有助於提升校務發展與營運管理效能之制度與認證，全校師生皆積極投入、持續精進，展現追求辦學更卓越的決心。
南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園及身心靈健康」為辦學特色，並在這五大特色及多項指標上均展現亮眼成果。近年獲獎包含有114年獲「台灣永續行動獎-SDG4金獎」及「APSAA亞太永續行動獎-SDG11金獎」、104至114年度連續11年經嚴格評審獲教育部委辦設置國家級「教育部生命教育中心」，更於113年第五度獲得教育部「生命教育特色學校」；114年獲「113年度民間企業及團體綠色採購績優單位」；113年獲APSAA 2024亞太永續行動獎銅獎；112年獲第5屆國家企業環保獎「巨擘獎」；112年榮獲《遠見》USR獎「綠色校園組-楷模獎」；105至114年連續九年蟬聯「世界綠色大學百大學校」；109至113年連續五年獲英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，全球401-600名；109至113年連續五年榮獲「三好校園實踐學校」、114年榮獲「三好燈搭學校」；111至113年連續三年獲「教育部防制學生藥物濫用」績優學校。此外，更獲環境部頒發「環境教育機構」及「環境教育設施場所」認證，是雲嘉南高屏地區唯一通過雙認證的大學，112年再度獲得「環境教育機構」評鑑優異之肯定。
南華大學校長高俊雄表示，獲頒「標竿獎」這項榮譽不僅是肯定南華大學卓越的辦學，更是全體教職員工共同投入與努力的成果。他強調，未來南華將以「精進品質、創新卓越」為理念，持續深化教育品質與行政效能，並結合ESG精神與永續發展，實現「生命教育、環境永續及身心靈健康典範大學」之目標。
圖說：南華大學榮獲2025卓越經營品質獎「標竿獎」，副校長賴淑玲與主任秘書兼研發長胡聲平代表學校接受表揚。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 19 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 4 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 3 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
近期功夫皇帝李連杰的健康狀況備受關注，尤其是被傳出「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，近日動作巨星洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」，這二位曾在華語動作電影圈占有重要地位的人物，近年多次因身形與健康問題引發討論。然而，近期兩人先後被拍到活動力明顯改善，引起外界再次關注，也讓「奇蹟式恢復」的說法甚囂塵上。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元EBC東森新聞 ・ 16 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前