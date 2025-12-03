南部唯一AI影響性研究中心 成醫以實證研究展現影響力

衛生福利部資訊處日前舉辦「台灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」（Taiwan Clinical AI Impact Forum 2025），正式宣告我國AI影響性研究制度啟動。成大醫院作為南部唯一獲選「AI影響性研究中心」的醫療機構，會中展現從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究成果，彰顯成大醫院在推動台灣智慧醫療發展的關鍵地位。

肩負串聯區域生態系重任

衛生福利部自113年啟動「AI影響性研究中心」制度，於台北榮總、台中榮總、三軍總醫院、成大醫院及台大醫院等5家醫學中心設置示範據點。成大醫院作為南部唯一獲選的AI影響性研究中心，肩負串聯南部AI生態系與健保決策的重要使命。

成大醫院透過跨院聯盟與驗證平台，匯聚經濟學、公共衛生、資訊技術、生物統計等跨領域專家，深入分析醫療AI工具的成本效益。中心採用 Smart on FHIR 資料互通標準，確保數據互操作性，並建置安全、隱私保護的驗證環境，為AI技術的醫療應用提供科學依據，形成AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。

南部智慧醫療樞紐的領導角色

國際研討會邀請美國芝加哥大學醫學中心執行副總裁暨醫療長 Prof. Stephen Weber 博士與首席醫療資訊長 Cheng-Kai Kao ，分享臨床AI治理、監管與教育推動經驗。成大醫院副院長林志豪亦受邀分享成大醫院在智慧醫療領域的實務經驗與前瞻願景，展現成大醫院作為南部智慧醫療樞紐的領導角色。

從影像到劑量的雙向研究成果

5家AI影響性研究中心於研討會中接力發表實證成果，成大醫院數位醫療部主任委員柯文謙主持成果報告，展示從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究成果。柯文謙表示，成大醫院將以AI技術守護民眾健康，透過智慧醫療減輕醫護負擔，同時促進健保資源有效運用。「我們從臨床實證走向價值創造，連結南部AI生態系與健保決策，充分體現由實證到給付的政策願景」。

成大醫院展現從影像分析到身體組成評估的研究實力，中心輔導的「AI腹部肌群醫療影像分析」項目已進入臨床試驗階段，以身體組成為基礎進行精準化療劑量調整，減少化療副作用對患者的生活品質衝擊，也能降低醫療成本，體現「AI守護、健保雙贏」的價值。

南部智慧醫療領航者

成大醫院「AI影響性研究中心」秉持公正、透明及專業原則，依循中央政策及國際標準。透過跨領域專家和南部區域醫療機構的密切合作，提供多元輔導服務，推動AI技術在多元規模醫療機構中的應用，促進AI技術在臨床醫療中的發展，協助國內外企業加速AI技術商品化。

成大醫院以穩健、扎實與負責任的態度，成為推動南部智慧醫療發展的強力樞紐。作為南部唯一的AI影響性研究中心，成大醫院將持續以「試驗-實證-給付」的證據循環，連結南部AI生態系與健保決策，提升台灣在全球醫療科技產業中的影響力，讓智慧醫療真正落實於日常生活，守護全民健康。

