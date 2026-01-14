南部地區注意！「這期間」空氣品質達橘色警報 中國霧霾強勢入侵

即時中心／高睿鴻報導

台灣每逢冬季、東北季風盛行期間，空氣品質就易受霾害影響，今（2026）年也不例外；環境部說明，中國山東至上海一帶近期出現霾害現象，並於昨（13）日跟隨大陸冷氣團南下，境外污染物於午後逐漸移入，影響我國空氣品質，致空品多為普通至橘色提醒等級。環境部估今（14）午後境外污染趨緩，但南部地區因位於下風處、且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響下，橘色提醒可能持續至1月17日。

環境部指出，南部地區昨天清晨至上午，受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳，使污染物易累積；傍晚起，再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質達到橘色提醒等級。預計此情況可能持續至17日，待18日東北季風再增強、且無境外影響下，空氣品質可望好轉，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部進一步說明，12日中國上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度，分別約40至90微克/立方公尺、以及70至110微克/立方公尺，導致污染物持續累積。昨日午後，境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25至40微克/立方公尺及50至90微克/立方公尺；隨後，境外污染物繼續隨東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部強調，預計今天午後，境外污染趨緩，中部以北空氣品質，逐漸改善至普通等級；南部地區因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外污染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級，將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。

環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化。

