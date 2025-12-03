南部大客車駕駛開缺411人 獎勵最高可領補助14萬元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕大客車駕駛缺人，高雄市區監理所將於12月13日舉辦南區大客車駕駛擴大徵才活動，15家遊覽車及客運業者合計開出411個職缺，民眾錄取任職滿3個月至1年，可依政府就業獎勵方案，最高可領取補助14萬466元。
大客車駕駛人才流動率高，高雄市區監理所長劉育麟表示，為從攬才、育才及留才等3方面協助客運業者招募解決駕駛缺員問題，推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」。
高雄市區監理所集結南部3大遊覽車公會及12家客運業者，橫跨嘉義、台南、高雄、屏東及台東等縣市，總計開出411個職缺，將於12月13日在新光三越左營店彩虹市集1樓戶外廣場舉辦駕駛招募，由15家業者設攤，現場面試徵才，說明薪資福利。
民眾應徵錄取且任職滿3個月，可領取3種補助津貼，包括補助駕駛訓練費、訓練期間生活津貼每日953元，民眾任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達14萬466元。
以甲類營業大客車駕駛人專業訓練補助金額最高，包括駕駛訓練費5萬923元、生活津貼1個月31天共2萬9543元，以及就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領取14萬466元。
監理所表示，政府獎勵多項補助優渥，對象包括公路、市區汽車客運業、遊覽車客運業，但必須民國112年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛，歡迎民眾加入大客車駕駛行列。
