南部女無法適應台北 抱怨交通擠又亂：一來就想逃離

一名女網友20多年來都在中南部生活，最近周末常到台北辦事，發現不論搭捷運或開車，完全無法適應北部的生活，抱怨捷運上總是人擠人，且下車後通常都要走一段路才能抵達目的地；開車路上又塞又亂，每次辦完事情就想趕快逃離。話題掀起熱議，有網友認為，台北除了天氣之外，想不到其他缺點；也有人坦言，在台北花費太高，一樣的錢在南部可以買3倍大的房子，「完全沒誘因待在北部」。

原PO日前在Dcard發文表示，在南部生活22年，畢業後搬到中部，目前邁入第6年，最近周末常到台北參加活動，發現不論搭捷運或自己開車，完全不能適應台北的生活。她說在南部去哪都會騎車，不過在台北下捷運後，都要走一段路才會到目的地；開車則是又塞又亂，停車費也超貴。

原PO直言，「真的不太能接受路上滿滿都是人，我是不是只適合待在鄉下？每次事情辦完就想要趕快逃離，在北部生活的人都可以接受這些嗎？」

話題引發熱烈討論，一票網友表示，台北除了天氣之外，想不到任何缺點，尤其大眾運輸非常方便，「你抱怨搭捷運要走很久，但光『有捷運』這點就狠甩六都其他縣市了」、「有完整的大眾運輸真的很棒，想去哪直接出門就好，不需要擔心停車、塞車，花費又低。」

也有另一派網友認為，北部真的不適合生活，天氣差、開銷又大，「北部冬天的天氣爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「我親戚賣掉台北老舊公寓，來高雄買豪宅」、「畢業後果斷回南部」。

