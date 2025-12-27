南部妹子怨「台北3缺點」難適應！在地人秒點名1物：狠甩六都

生活中心／綜合報導

北部常被認為就業機會多、薪資較優渥，吸引不少中南部民眾前來發展；不過北漂難免會有不適應的情況發生，因此南北差異經常成為熱議話題。近期就有南部網友感嘆，來台北幾次後發現無法適應，其中3個缺點更是令她每次都想趕快逃離，「生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎？」貼文引發兩派網友熱烈討論，雖然不少人認同，但也有台北人點出最大優點，「已經狠甩其他六都！」

原PO在Dcard發文指出，在南部生活22年，畢業後待在中部至今已有6年，最近為了參加活動經常在週末去台北，然而無論是搭高鐵、捷運或自行開車，發現有3缺點完全無法適應。她坦言，在南部去哪裡都是騎車，所以極度懶惰走路，「但常常捷運就是得走一段才能搭到車，出來還得走一大段才能到目的地，而且有時候走得很累，捷運也不太有位置可以坐，重點是人也超多超級擠」。

原PO表示，在台北經常要走路，即使上車也沒位坐。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

再來，就算自己開車也是「塞+亂」。原PO表示，台北經常塞車、找不到停車位，連在萬華長大的老公有時也找不到高架入口，甚至停車費也相當驚人，「一小時120是怎樣？還停滿的？」最後，原PO也無法接受「路上滿滿都是人」，雖然深知是自己的問題，但也令她不禁感嘆，「我是不是只適合當鄉下老鼠呢？每次事情辦完就想要趕快逃離這裡，生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎？」

原PO坦言，難以接受台北滿滿都是人。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文一出引發兩派熱議，不少人認同表示，「北部冬天天氣真的爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「冬天又濕又冷，衣服永遠曬不乾，日子會過到忘記上次曬到太陽是什麼時候，一直下雨一直下雨一直下雨，對精神健康很不友善」、「身為高雄人覺得台北的路太小了吧？人那麼多路那麼小還有公車跟摩托車搶道？有夠可怕」。

不少人認為，台北光是捷運就打趴其他縣市。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

不過多數人仍認為，台北光是交通設施就打趴其他縣市，「除了天氣之外想不到台北任何缺點，你在抱怨捷運走很久，但光是有捷運這點，就已經狠甩其他六都，剩下六都的捷運都超難用= =，有的連一條都沒有」、「本人是土生土長天龍人，我覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了，不需要擔心停車、塞車，花費又低。每次去外縣市玩一定要在高鐵站租車或是開自己的車下去就覺得很不方便」、「我很喜歡台北，因爲不用買摩托車，汽車，只要付1200月票就好」、「我在雙北還沒去過哪裡是捷運+轉公車到不了的，根本也不用走多遠，多數地方公車都有到」。

