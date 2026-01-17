南部學測熱爆卻不能開窗 大考中心回應了！違規樣態一次看

有家長反映，南部豔陽高照，學測卻不能開冷氣開窗，大考中心表示可向監試人員反映。圖為北部松山高中考場。李政龍攝



115年學測今天（1/17）登場，大考中心昨依據氣象預報宣布考場均不開冷氣，有家長反映，南部出大太陽，不能開冷氣也不能開窗、開電扇。大考中心回應考生當下可向監試人員反映，徵得全體考生同意後就可開窗或開門。

學測今起一連3天舉行，上午考數學A，應到人數9萬2951人，2366人缺考，缺考率2.55%；下午考自然科，應到8萬1132人，2720人缺考，缺考率3.35%。

大考中心昨依氣象署預報，宣布17日所有考分區試場均不開放冷氣。有家長向媒體投訴，南部出大太陽，考場、考生休息室不能開冷氣，窗戶電扇也無法使用，空氣悶熱，批評規定太過僵化，應該依體感溫度彈性調整是否開冷氣。

大考中心主任張新仁表示，簡章內規定，考生若認為試場內溫度影響考試，可在事發當下向監試人員反映，監試人員爭取所有考場學生同意後，就可開窗或開門；至於用體感溫度評估是否開冷氣，張新仁認為每個人狀況不盡相同，並不適合用此方式衡量。若氣象署前一天預報考分區所在鄉鎮市區考試期間若達28℃以上，就可開冷氣。

張新仁也提到，學測第一天初步統計違規件數，大約將近80件，包括數A考試時有42名考生未攜帶有效證件，且當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達；考試中飲水或嚼食口香糖12人；行動電話未完全關機7人；考試結束鈴響畢繼續作答、攜帶入試場物品發出聲響各6件。

另外，共有132件突發傷病，包括考生水痘、氣胸、慣用手受傷等狀況。

