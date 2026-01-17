南部學測熱爆卻不能開窗 大考中心回應了！違規樣態一次看
115年學測今天（1/17）登場，大考中心昨依據氣象預報宣布考場均不開冷氣，有家長反映，南部出大太陽，不能開冷氣也不能開窗、開電扇。大考中心回應考生當下可向監試人員反映，徵得全體考生同意後就可開窗或開門。
學測今起一連3天舉行，上午考數學A，應到人數9萬2951人，2366人缺考，缺考率2.55%；下午考自然科，應到8萬1132人，2720人缺考，缺考率3.35%。
大考中心昨依氣象署預報，宣布17日所有考分區試場均不開放冷氣。有家長向媒體投訴，南部出大太陽，考場、考生休息室不能開冷氣，窗戶電扇也無法使用，空氣悶熱，批評規定太過僵化，應該依體感溫度彈性調整是否開冷氣。
大考中心主任張新仁表示，簡章內規定，考生若認為試場內溫度影響考試，可在事發當下向監試人員反映，監試人員爭取所有考場學生同意後，就可開窗或開門；至於用體感溫度評估是否開冷氣，張新仁認為每個人狀況不盡相同，並不適合用此方式衡量。若氣象署前一天預報考分區所在鄉鎮市區考試期間若達28℃以上，就可開冷氣。
張新仁也提到，學測第一天初步統計違規件數，大約將近80件，包括數A考試時有42名考生未攜帶有效證件，且當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達；考試中飲水或嚼食口香糖12人；行動電話未完全關機7人；考試結束鈴響畢繼續作答、攜帶入試場物品發出聲響各6件。
另外，共有132件突發傷病，包括考生水痘、氣胸、慣用手受傷等狀況。
更多太報報導
6人全押了！中天主播「馬德」林宸佑驚傳涉《國安法》遭羈押 電視台回應
學測數學A「史上最難」 高中老師：數B跨考30％題目會卡關
為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑
其他人也在看
115學測數學A史上最難 高中老師：解題解到懷疑自己
115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，「負擔太大」，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界
大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 2
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 136
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 166
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 239
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 74
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 10
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代
隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 1 天前 ・ 1
2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天
新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言