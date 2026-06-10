南部山區防豪雨 16日前注意鋒面南北徘徊挾雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署表示，今天西半部地區跟花蓮地區、台東的山區還是要注意局部大雨，南部山區則要注意短延時豪雨；明天起至16日鋒面南北徘徊，14至16日西半部地區及東半部山區雨勢續防局部豪雨。

中央氣象署預報員李孟軒上午在記者會中表示，目前鋒面逐漸移至台灣南部，西南氣流也有減弱趨勢，因此上午8時已解除「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」。

回顧本次豪雨事件，李孟軒指出，8日起隨著鋒面接近及西南氣流增強，雲林以南、大台北地區有明顯降雨，尤其是在大台北地區，因為中午過後有明顯的午後熱對流，所以當天最大累積雨量是在新北的萬里區。

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李孟軒進一步說明，9日鋒面在台灣上空，再加上西南氣流的影響，是降雨最明顯的一天，各地都有局部大雨發生，昨天累積雨量最多處在高雄六龜達292毫米，主要在昨天中午之後，有一波比較明顯對流移入到台灣的南部陸地，所以也造成短延時強降雨發生。

李孟軒表示，今天清晨西南氣流逐漸減弱、南移至巴士海峽，而鋒面也移至台灣南部到恆春半島這一帶，因此南部的山區，或是東南部地區，可能在降雨上面還是有比較偏多，其他在中部以北地區，整體上水氣仍偏多。整體而言，今天西半部地區跟花蓮地區、台東的山區還是要注意局部大雨，南部山區則要注意短延時豪雨。

李孟軒說，明天、12日鋒面又會逐漸從巴士海峽再往北移動到台灣的陸地上，降雨偏多，在西半部地區跟東半部的山區有可能出現局部大雨；13日鋒面再往北移動至北部海面，台灣處於西南風的環境，降雨會緩和一些，不過在迎風面中南部地區可能還是要留意，會有些不定時的短暫陣雨或雷雨發生。

李孟軒提到，14日至16日鋒面再接近台灣，且同樣也是在西南風的環境下，西半部地區、東半部山區又有局部大雨或短延時豪雨。（編輯：張銘坤）1150610