南部市長參選人孩子遭爆「毆打同學、堵廁所門口12分鐘」 賴瑞隆發聲了

記者林昱孜／高雄報導

南部某市長參選人近日遭家長投訴，其孩子在學校徒手攻擊同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，直至其他人發現，才得以脫困。對此，立委賴瑞隆發聲，認了自己孩子在學校與同學發生糾紛，將全力配合學校調查，希望儘快還原事情經過。

根據《TVBS》報導，南部有意爭取參選市長的民代，其孩子在10月中毆打同學，被害人嚇到躲廁所還不放過，堵在門口12分鐘，甚至出言恐嚇：「出來就打死你、甩你耳光！」。被害家長得知後向校方反應，但卻疑遭冷處理，直至報案後才知道對方家長身份，竟是有意角逐參選市長的民代。

對此，立委賴瑞隆今（4)日晚間發出聲明，小孩在學校與同學發生糾紛，作為家長也希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作；賴強調，身為父親，小孩在學校同儕間的摩擦，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長，同時希望各界關心事件的同時，可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

