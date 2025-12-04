「南部市長參選人」兒女遭控毆打同學 賴瑞隆親上火線回應了

賴瑞隆晚間證實自己孩子在校與其他同學發生糾紛，會全力配合學校的後續工作。（資料照片／鄒保祥攝）

南部一所國小驚傳校園衝突，有媒體報導，一名有意角逐明年市長選舉的擬參選人兒女在校毆打同學，並持續以言語攻擊，外傳當事人正是民進黨立委賴瑞隆。對此，賴今天（4日）晚間親上火線回應，作為家長的他也希望儘快還原事情的經過，並會全力配合學校的後續工作，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

根據《TVBS新聞網》報導，有家長稱自己的小孩遭毆打後驚慌躲進廁所，卻被同學在門口持續咆哮，直到其他同學經過出手相助，才得以脫困。該家長還說，事後要求對方家長溝通卻遭冷言回應，最後向警方報案才發現對方家長竟是準備參選明年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆。

廣告 廣告

對此，賴瑞隆晚間發聲明證實，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的他也希望儘快還原事情的經過，並會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆說，身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。



回到原文

更多鏡報報導

台日友好！「信賴之友會」組團訪日助觀光 日本政要允諾來台回訪

民調／49％民意支持年金改革 民進黨：過半小草支持世代正義

「中國經濟的確非常不好」 賴清德喊話習近平：不該考慮擴張領土而是照顧人民