南部年底大型活動多！轄區警力倍增 民眾警覺提高

為了防堵北捷恐攻事件重演，嘉市的國際管樂節，出動大批警力進駐維安。（圖／TVBS）

北捷發生隨機攻擊事件，南部縣市也風聲鶴唳，嘉義市國際音樂節周末登場，現場出現大陣仗警力進駐，屏東的橘色惡魔快閃也增加警力維安，高雄還有議員本來舉辦防詐宣導，也臨時改題要教民眾如何防身。

嘉義市國際管樂節熱鬧登場，表演隊伍接連不斷，場面十分盛大。除了表演隊伍和觀眾外，現場也出動大批警力進駐，不僅有一整排制服員警，在遊行隊伍中還能看到穿著背心的刑警。這樣大陣仗的維安規格，都是為了預防北捷攻擊事件重演所做的準備。

橘色惡魔快閃潮州，而活動似乎受到天氣及北捷案影響，人潮不如預期。（圖／TVBS）

在屏東潮州，橘色狂潮活動邀請日本京都橘高校吹奏部與屏東三所學校的管樂、儀隊同台競演。雖然人潮似乎沒有達到預期，但轄區警方仍加派維安警力。潮州分局長林俊雄表示，他們規劃將區域分為內、外兩區執行安全勤務，並將警力由原本10名增至20名。

高雄駁二的鋼彈活動也吸引大批民眾排隊等候周邊商品。民眾在排隊過程中明顯提高警覺，滑手機的人變少了，結伴同行的人也變多了。有民眾表示會注意人潮和提高自己的警覺性，另有民眾提到會請朋友一起出來，多一點人比較有安全感。

高市議員原定舉辦的防詐宣導活動，因為發生北捷案，臨時改變題目，防詐變防身。（圖／TVBS）

為了讓民眾有更強的自我保護意識，高雄市議員原定舉辦的防詐宣導活動，臨時改變題目，從防詐變成防身教學。五甲所長孫英哲在活動中示範，如果包包內放入鑰匙等重物，在抽打時會更有效果。他強調，遇到隨機攻擊事件時，快跑是優先選擇，如果跑不掉，才使用隨身物品做防禦，雨傘、包包、皮帶甚至連外套，都可能在關鍵時刻成為防身工具。

