南部年貨大街「2袋糖果2500」 苦主傻眼：我不知米價？

再一周就是農曆過年了，不少人趁早前往年貨大街準備年貨，但高雄有民眾近日到三鳳中街買糖果時，發現價格跟1月初相比漲了快1倍，還有網友抱怨只不過裝了2袋糖果，結帳竟然要2500元，引起討論；對此，三鳳中街商機促進會表示，未發現亂漲價的情況，若對價格有疑慮，建議當場反映。

一名網友在Threads表示，1月初到三鳳中街買糖果的時候只要300多元，但2月初去買差不多的量，價格竟然漲到快600元，傻眼說到底變多貴；也有網友稱，在三鳳中街買蕎麥海苔餅乾一包要250元，事後在購物網站發現相同產品，結果1包才不到100元。

廣告 廣告

最誇張的是，有民眾抱怨，在三鳳中街買糖果，只裝了兩包而已，結帳一秤竟然要2500元，讓他崩潰喊「是我吃米不知道米價嗎」；當事店家則說，有明碼標價100公克100元，去吃buffet也有便宜或貴的餐廳可以選擇，品質一定有差，歡迎民眾多多比較。

不過年貨大街本就是攤商集中地，主打東西新鮮、品質高，也方便民眾比價，省時又省力，單純以價格來說不一定是最優惠的，如過年必買的烏魚子，在三鳳中街的價格為一斤3000元左右，想要用更優惠的價格買到，就必須專門跑一趟魚市場才找得到。

三鳳中街商機促進會則說，目前沒有發現店家趁著春節隨意亂漲價的情形，如果消費者對於價格上有疑慮，建議當場向店家反映，事後也可以尋求消保官協助。

更多中時新聞網報導

2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起

MLB》蘇亞雷茲重返紅人 添長打威脅力

鍾瑶與馬神交新春拚事業