南部必比登名店遭控「不主動開發票」 網友爆：用餐5次沒拿過

高雄一間米其林必比登推薦台菜名店，遭網友爆料，用餐結帳不主動開發票，圖為餐廳示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

高雄一家獲得米其林必比登推薦的私房菜餐廳，遭網友指控未主動開發票，質疑「做生意的方法正常嗎？」貼文引發網友熱討論，也有人附和指，「用餐超過5次，店家從來沒有主動給發票」，甚至被起底，這家店曾發生食材存放逾期遭衛生局開罰。

網友是日前在Threads發文並貼出餐廳外觀和帳單指出，他前往高雄米其林必比登推薦的私房菜餐廳用餐，結帳完卻未收到發票，愈想愈不對勁，回頭詢問櫃台是否會開立統一發票，收銀的大姐聽了才補開。原PO指出，「我就問這種做生意的方法正常嗎？國税局要不要查一下毎個月到底漏開多少？」

據了解，這間餐廳主打口味健康的台式家常菜，連續3年獲得必比登推薦，原PO點了4道菜，共950元。

貼文一出，引發網友熱議，有人也提供消費經驗，指前往用餐超過5次，店家從來沒有主動給發票，「我每次都被安排在收銀台旁邊，從來沒有任何人付現金拿到過發票」、「米其林餐廳還這樣真的不應該」、「餐飲業很多這樣，要開口才有」。

也有網友建議，可以向國稅局檢舉，「上財政部國稅局檢舉，若查獲有罰成功，國稅局還會提供檢舉獎金。店家沒開發票是逃漏稅，會構成違章，集滿3次就會勒令停業」。

網友提到的這間餐廳，曾在2024年2月因4項食材存放逾期，被食藥署公布，並被衛生局開罰6萬元。

根據《ETtoday新聞雲》報導，向店家查證，至截稿前未取得店家回應。

