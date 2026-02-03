南部房仲最強 高雄永慶四品牌 尾牙630桌

永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產昨（3）日在高雄展覽館盛大舉辦聯合尾牙，今年規模再次刷新紀錄，不僅席開630桌、招待超過6000名同仁與眷屬，更砸下2千萬元重金打造頂級舞台，邀請玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語等天王天后輪番演出，並抽出豪華汽車大獎，現場氣氛沸騰，展現強大凝聚力與品牌實力！

高雄尾牙打頭陣 展現房仲龍頭氣勢

「房仲第一品牌」永慶房產集團今年在全台灣共舉辦8場聯合尾牙，首場由高雄區率先引爆。昨日現場政要雲集，除了永慶房產集團董事長孫慶餘親自南下參與，多位立委、公會代表及高雄市政府各局處首長也都親臨現場，包括高雄市新聞局長項賓和、青年局長林楷軒、消防局長王志平等人，與永慶集團的夥伴們一起同樂。

廣告 廣告

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2025年永慶加盟四品牌南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）展現逆勢成長動能，新展店數達到40家店，光是在高雄市就開了30家店，帶動永慶加盟四品牌高雄店數直逼320店，搶下高雄市15大房仲品牌7成的店數市占率，彰顯出永慶加盟體系的穩定度與市場競爭力，也讓永慶集團更有底氣在全台各地大規模辦尾牙。

永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德指出，即便市場不如前年熱絡，但夥伴們仍秉持誠實理念，展現穩健實力，維持亮眼績效，持續為客戶提供周全的不動產交易服務，為了感謝每一位同仁的努力，今年尾牙的規模完全不縮水，要打造高雄房仲最強尾牙！

多組藝人輪番獻唱 上千獎項抽到手軟

高雄永慶加盟四品牌去年尾牙請到女神安心亞、韓國電音和尚DJ日進大師，引爆超高討論度，今年卡司同樣堅強，找來去年獲得金鐘肯定的新生代主持人派翠克、搭配美女前主播朱琦郁擔綱主持，兩人在台上默契十足、金句連發，靈活的臨場反應瞬間引爆全場笑聲與歡樂氣氛。

表演陣容方面，則由陳芳語（Kimberley）打頭陣，用極具爆發力的嗓音，為當晚尾牙活動帶來第一波高潮。緊接著由平民天后徐懷鈺接力演唱，獻唱＜妙妙妙＞、＜我是女生＞、＜怪獸＞等多首傳唱度極高的經典神曲，引發全場6千多人不分世代的大合唱，讓現場立刻成為超大型KTV。

多次受邀高雄尾牙演出的亞洲百大DJ Swallow（妖嬌），以電音舞曲強大音浪與五光十色的舞台特效，讓尾牙派對化身為高雄展覽館最耀眼的星光之夜；而壓軸演出的台語嘻哈天團玖壹壹，也帶來＜9453＞、＜來個蹦蹦＞等精彩好歌，將沸騰情緒推向最高點。

永慶加盟四品牌高雄區經管會這次砸下2千萬辦尾牙晚會，超大排場傲視同業，最大獎更送出TOYOYA YARiS CROSS轎車一台，其他獎項還包括iPhone 17 Pro、Dyson家電、LG閨蜜機、Switch 2、Marshall音響、iPad、現金紅包等上千個獎項。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝說，台慶不動產在高雄總店數超過130店，是在地規模最大的房仲品牌，我們的夥伴值得最好的尾牙！昨天還舉辦Gogoro彩蛋摸彩活動，連眷屬和來賓都能參加。外燴部分，則由高雄知名的享溫馨集團包辦，由星級主廚領銜，為現場超過6千位同仁、來賓及眷屬打造一場難忘的盛宴。

45％聯賣率 成就加盟店績效快、穩、強

不論環境如何變動，永慶加盟總部都是加盟店最強後盾，持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持，進而造就2025年永慶加盟四品牌在高雄仍有22間店年度業績突破5千萬元、7間店業績達7千萬元，更有3間店業績達1億元，其中永慶不動產全台業績冠軍店就在高雄，年業績逼近2億元，超狂績效傲視全台。

此外，永慶加盟四品牌夥伴憑藉45％高聯賣率，業績也開出紅盤，2025年有138人業績突破500萬元、61人業績突破700萬元，還有39人年度業績突破1千萬元，在逆境中突破僵局。

除了績效傲人，永慶加盟四品牌也關注公益，深入鄰里舉辦多場「預防房產詐騙公益講座」，截至去年已有逾4600位民眾參與，保護民眾的財產安全；也連續3年贊助「誠實徵文比賽」，讓孩子透過寫作反思誠實的價值，為社會種下良善的種子。更年年贊助國中小運動發展、支持公益團體的公益商品及舉辦捐血、愛心園遊會等活動，善盡企業社會責任。

永慶房產集團全台8場聯合尾牙活動總計席開將近3200桌，接下來將在屏東、台南、台中、台北等地盛大展開，預計近3.2萬人參與，是台灣房仲業規模最大的聯合尾牙活動。