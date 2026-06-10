南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意大比拚，連台北的「炸湯圓」、「炸Oreo」都上榜，快一起來看看吧！
網友南下驚見「20元隱藏炸物」
台灣的鹹酥雞文化向來多元豐富，各地攤販都有獨特的招牌配料，反映出在地飲食特色與創新精神。近日，一名來自北部的網友南下台南旅遊時，意外在鹹酥雞攤發現了前所未見的「蛋餅皮」選項，一份售價20元。該網友嘗試後驚喜地發現，炸過的蛋餅皮口感出乎意料地酥脆，就像餅乾一樣，完全顛覆了他的想像。
▲台灣的鹹酥雞文化向來多元豐富，各地攤販都有獨特的招牌配料。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
老饕齊聲推爆：去南部必點的人氣王
這篇貼文一發布就引起了廣大迴響，特別是來自中南部的網友們紛紛現身說法，證實蛋餅皮確實是當地鹹酥雞攤的人氣商品。不少吃過的老饕們一面倒大讚：「蛋餅皮真的超好吃，脆到不行」「蛋餅皮好吃又便宜」「我為了蛋餅皮每次去南部都要點鹹酥雞」「蛋餅皮超讚，無意間發現很好吃之後，後來每次買都會點」。
香酥的蛋餅皮經過高溫油炸，逼出多餘油脂後呈現如餅乾般的香脆口感，再撒上厚厚的胡椒粉或辣粉，鹹香唰嘴的滋味，難怪吃過的人都出不來！
▲香酥的蛋餅皮經過高溫油炸，逼出多餘油脂後呈現如餅乾般的香脆口感，再撒上厚厚的胡椒粉或辣粉，鹹香唰嘴。（示意圖，圖片來源：快樂的過每一天）
全台鹹酥雞大比拚！北部還有炸湯圓、炸Oreo
除了南部限定的炸蛋餅皮引發轟動，討論串中也意外掀起一場「全台特色鹹酥雞配料大戰」。網友們熱情地介紹各自家鄉的私房創新選項，有網友笑稱：「台北有炸湯圓（花好月圓），我第一次在鹹酥雞攤看到的時候也滿頭問號！」更有內行吃貨加碼曝光：「台北甚至有炸Oreo，外酥內軟的口感超級神！」只能說台灣鹹酥雞攤的創意真的沒有極限。
▲除了南部限定的炸蛋餅皮引發轟動，討論串中也意外掀起一場「全台特色鹹酥雞配料大戰」。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
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