南部最大水房頭「鴨哥」坐牢吃香喝辣 還指揮洗錢逾50億

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，檢調發現，劉坐牢時，不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，短短一年就洗了50多億元，雄檢偵查時，原本都是小弟出來擔罪，但有人「反水」供出「鴨哥」，才讓劉男浮上檯面被盯上，雄檢今偵結後依洗錢等罪起訴劉男共12人。

檢方指出，九洲博弈集團洗錢438億被台中地檢署偵辦後，超過8成的金流轉往南部水房，檢調追查時，發現「鑫源支付」和「微笑支付」串連泰國和越南的人頭銀行帳戶，洗錢逾50億元，經層層剝開洗錢流向，發現是趙姓男子(38歲)負責統籌洗錢水房，檢警循線逮捕趙男等人到案後，沒想到「大禮包」還在後面。

落網的趙男等人，有人擔心被羈押，竟供出幕後最大金主是「鴨哥」劉秉宏(54歲)，檢警追查時，發現劉男竟在市區買下商辦，其中一層樓用來當水房，一層樓用來當私人招待所，並裝潢豪華KTV包廂用來款請親友。

更讓檢調吃驚的是，劉秉宏日前因他案入監服刑，坐牢時，不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作。

雄檢偵查時，劉男坦承部分犯行，但否認有收到洗錢所得，但大部分的小弟們都坦承犯案，爭取減刑機會，檢方根據相關事證，認定劉男等人涉犯洗錢等罪，偵結後依法起訴。

