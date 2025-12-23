南部最大黃金盤商涉助詐團 「贓款變黃金」洗到柬埔寨

金光閃閃的黃金塊，上頭還留有切割痕跡。（圖／東森新聞）





黃金洗錢海撈9億！刑事局警方發現，有詐騙集團以假投資手法詐取現金，再將贓款拿到銀樓購買金塊，矇騙海關，運送到柬埔寨洗錢。從2023年到現在，不法獲利超過9億元。警方溯源追查，揪出南部最大黃金盤商，疑似長期與詐騙集團合作，依法送辦。

一塊塊黃金放上鑄鐵器具，加強火力持續噴燒，整塊黃金被熔化後，再倒入模具，製成更小、更薄的黃金塊。詐騙集團正是利用這樣的手法，用贓款買黃金，熔解再製後，運送到柬埔寨洗錢，其中南部最大黃金盤商涉案，不法獲利超過9億元。

金光閃閃的黃金塊，上頭還留有切割痕跡，每一塊重達1公斤，以目前市值計算，一塊大約450萬元。警方更透過專業熔金手法，將外層金屬熔化，取出夾藏在中間的金塊。

根據警方調查，詐騙集團以假投資手法詐騙被害人取得現金後，由車手先到銀樓購買金塊，再交由配合的鑄模工廠熔解、加工壓製，放進其他鉛錫合金內，假裝成金屬門擋等包裹運送到柬埔寨。

檢警持搜索票，前往南部最大黃金盤商經營的銀樓搜索，查扣現金贓款及車輛。警方指出，該盤商自2023年起，陸續販售約200公斤金塊給詐騙集團進行洗錢，且刻意規避客戶身分審查，鉅額交易也未依法通報，並利用貴金屬作為斷點，躲避警方追緝。

電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「合作的這個銀樓，是在台南相當具有規模的盤商，這個銀樓並沒有依照洗錢防制法，來做相關的通報工作。」

業者遭逮後供稱，起初是朋友介紹嘗試販售，發現價差獲利龐大，才持續合作犯案，以為將贓款轉換成黃金，再夾藏於包裹運送出國，就能順利洗錢，最終仍被警方查獲。警方除將相關人員移送法辦，也持續向上溯源，追查是否還有其他共犯。

