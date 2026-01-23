南部歌迷快看！李翊君5月高流開唱 準備手刀搶票

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

李翊君去年台北小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，感動場面至今仍令歌迷津津樂道。今（23）日正式宣布將移師南台灣，「翊起聽見愛」演唱會將於5月30日首度登上高雄流行音樂中心，把台北的感動完整延續到高雄演唱會，門票將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。

李翊君宣布將於5月30日在高流開唱。（圖／寬宏藝術提供）

談及這次高雄加場，李翊君表示心情既期待又興奮：「之前LIVE HOUSE巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象非常深刻。」她也坦言，這次再次回到高雄開唱也是充滿期待，「很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容，完整呈現給南部歌迷。」

在歌單安排上，李翊君也提前向歌迷預告將帶來不同驚喜，她透露：「之前巡迴時，高雄場的歌單就有和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論過，會為南部歌迷準備一些特別的安排，請大家期待。」

李翊君透露高雄場的歌單，會跟台北場不一樣。（圖／寬宏藝術提供）

