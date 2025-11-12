南部民眾樂放颱風假 黃偉哲視察前次風災重創地區
南部中心／綜合報導
南台灣民眾開心放颱風假，不過，首長們可是馬不停蹄的視察各地防颱情況，像是台南，因為七月才歷經丹娜絲颱風蹂躪，好不容易才復原，市長黃偉哲就特別到上次災情比較嚴重的幾個地方視察，也慶幸這次颱風沒有丹娜絲颱風那麼的強。
台南市長黃偉哲特別到上次災情比較嚴重的幾個地方視察，也慶幸這次颱風沒有丹娜絲颱風那麼的強。（圖／民視新聞）
北風呼呼的吹，嘉義東石這間烤蚵店，工作人員忙著把四周的隔板一片片拆下來。這些透明板子本來是要防風用的，以防烤蚵時的碳火被風吹熄，颱風天沒營業乾脆先卸下來，別跟強風對抗。嘉義東石業者：「不然你颱風來危險啊，（所以你們整個早上都在拆？），對對對 若颱風來這整個都會飛走。」南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，上午沒什麼風雨，下午風力轉強，雲層也變厚，飛機降落時受到風切，一度搖晃。不過相較丹娜絲颱風還是小很多，讓嘉南民眾鬆了一口氣。民眾：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾：「在家裡等颱風來結果颱風沒來，開心啊（所以覺得心情很好）對。」台南市長黃偉哲：「（放颱風假）至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官，有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分，我們還是在依循這個標準。」
雖然鳳凰颱風的風雨不如預期的大，嘉義縣仍開設一級應變中心，縣長翁章梁坐鎮指揮。（圖／民視新聞）
民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一整天連跑了北門、將軍、七股、安南等多個地方，這些都是丹娜絲颱風和7月底豪雨中受創最嚴重的地方。台南市長黃偉哲：「你看從這邊可以看到，我們從丹娜絲風災到現在，四個月之內就已經把，當初太空包的地方就已經完工了，完工了之後旁邊還用拋石，來保護它的基座，所以說水從這邊沖過去了，不會造成堤防的受損。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，嘉義縣長翁章梁也坐鎮應變中心，畢竟颱風帶來甚麼災害，誰也說不準。
原文出處：南部民眾樂放颱風假 各縣市首長不敢鬆懈
更多民視新聞報導
輕颱鳳凰加速穿台！「3地區」明上午停班停課達標
他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！
澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 5 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風登陸後「貫穿台灣」這天才出海
鳳凰颱風逐步接近，預計以輕颱之姿來犯，原本中央氣象署預計它會在台中以南登陸，如今登陸點似乎更往南了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，登陸熱區可能是嘉義至高雄一代，提醒當地民眾「別因為是輕颱就輕忽」。至於颱風離開台灣的時間，初步評估是週四（13日）凌晨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 2 小時前
「鳳凰」共伴效應北移 氣象粉專曝「這天」影響台灣最劇烈
即時中心／廖予瑄報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇，週四（13日）時進入東部海面逐漸遠離。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在今（9）日指出，週二（11日）為颱風與東北季風發生共伴效應最明顯時刻，並將持續往北移動；接著，週三（12日）時颱風將更往台灣陸地靠近，共伴效應的位置也會繼續往北移到北部海面或東海；粉專提醒，「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」民視 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 7 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11日）下起大豪雨，造成冬山鄉因排水不及淹水，積水深達60公分，即使今天（12日）天亮，雨勢稍有趨緩，但大面積的積水仍未退去，有居民便用空拍機拍下震撼一幕，顯示這次災情嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前