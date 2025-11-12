南部民眾樂放颱風假 黃偉哲視察前次風災重創地區

南部中心／綜合報導

南台灣民眾開心放颱風假，不過，首長們可是馬不停蹄的視察各地防颱情況，像是台南，因為七月才歷經丹娜絲颱風蹂躪，好不容易才復原，市長黃偉哲就特別到上次災情比較嚴重的幾個地方視察，也慶幸這次颱風沒有丹娜絲颱風那麼的強。





南部民眾樂放颱風假 各縣市首長不敢鬆懈

台南市長黃偉哲特別到上次災情比較嚴重的幾個地方視察，也慶幸這次颱風沒有丹娜絲颱風那麼的強。（圖／民視新聞）

北風呼呼的吹，嘉義東石這間烤蚵店，工作人員忙著把四周的隔板一片片拆下來。這些透明板子本來是要防風用的，以防烤蚵時的碳火被風吹熄，颱風天沒營業乾脆先卸下來，別跟強風對抗。嘉義東石業者：「不然你颱風來危險啊，（所以你們整個早上都在拆？），對對對 若颱風來這整個都會飛走。」南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，上午沒什麼風雨，下午風力轉強，雲層也變厚，飛機降落時受到風切，一度搖晃。不過相較丹娜絲颱風還是小很多，讓嘉南民眾鬆了一口氣。民眾：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾：「在家裡等颱風來結果颱風沒來，開心啊（所以覺得心情很好）對。」台南市長黃偉哲：「（放颱風假）至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官，有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分，我們還是在依循這個標準。」

南部民眾樂放颱風假 各縣市首長不敢鬆懈

雖然鳳凰颱風的風雨不如預期的大，嘉義縣仍開設一級應變中心，縣長翁章梁坐鎮指揮。（圖／民視新聞）

民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一整天連跑了北門、將軍、七股、安南等多個地方，這些都是丹娜絲颱風和7月底豪雨中受創最嚴重的地方。台南市長黃偉哲：「你看從這邊可以看到，我們從丹娜絲風災到現在，四個月之內就已經把，當初太空包的地方就已經完工了，完工了之後旁邊還用拋石，來保護它的基座，所以說水從這邊沖過去了，不會造成堤防的受損。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，嘉義縣長翁章梁也坐鎮應變中心，畢竟颱風帶來甚麼災害，誰也說不準。













