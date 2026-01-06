南部民調落後 泰國總理阿努廷淡然以對

台泰時報報導，泰國將於2月8日舉行議會選舉，針對最新民調顯示，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在南部宋卡府支持度偏低，總理兼泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天（6日）表示，民調結果不會左右政黨的工作方向，泰自豪黨仍將依既定規劃持續推動政策與選舉布局。

阿努廷指出，根據國立發展行政學院（NIDA）公布的調查，民主黨（Democrat）及其黨魁艾比希（Abhisit Vejjajiva）在宋卡府的支持度領先，但他強調，泰自豪黨過去在2019年至2023年間，地方支持率僅約0.6%至0.7%，其後逐步提升至5%，目前部分民調顯示已達10%甚至20%，黨內對此已感到滿意，無需過度解讀短期數字。

該項民調於2025年12月20日至25日進行，訪問宋卡府1,067名選民，結果顯示，40.67%受訪者支持艾比希出任總理，24.18%尚未表態，阿努廷以12.56%排名第三。外界關切結果是否反映民眾對政府處理合艾水患的不滿，阿努廷回應，無法直接作出此一結論。

對於民主黨名單候選人尼批特（Nipit Intarasombat）在社群媒體提及「以A字母開頭」的總理人選遭遊說一事，阿努廷則回應，民主黨黨魁的英文名字同樣以A開頭。泰自豪黨高層皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）則表示，雖關注民調結果，但對南部選情仍具信心，未來將以務實、可執行的政策爭取選民支持。(編輯：鍾錦隆)