南部水庫大解渴！大雷雨狂轟半個台灣「紫爆」 網讚：感謝老天

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在滯留鋒面與強盛西南氣流的共同影響下，南台灣近日迎來一場及時雨。根據氣象粉專統計，過去兩天半，各地累積了相當可觀的雨量，為原本水情相當吃緊的南部帶來實質進帳，其中高雄六龜以540毫米居冠。

過去兩天半各地累積了相當可觀的雨量。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（10）日發文指出，過去兩天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量，其中高雄六龜以540毫米居冠，西部平原地區也普遍有明顯降雨。

粉專指出，雖然這次西南氣流的強風軸位置較偏南，使得整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布較為平均，降雨過程也相對平穩，未出現大範圍、長時間的極端強降雨，在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態。

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粉專進一步說明，攸關南部供水命脈的曾文與南化水庫在此波降雨中受惠最大，兩座水庫集水區累積雨量約達150至200毫米，南化水庫附近的甲仙更測得445毫米的驚人雨量。

攸關南部供水命脈的曾文與南化水庫，在此波降雨中集水區累積雨量約達150至200毫米 。（圖／中天新聞）

粉專強調，儘管這些雨量目前還不足以讓水庫水位大幅回升，更不可能一次補滿庫容，但已成功為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨，不僅減緩水位持續下滑的壓力，也為後續水資源調度爭取更多緩衝空間。

貼文曝光後網友紛紛留言，「前兩天的雨似乎用倒的，沒有在客氣，但是很慶幸缺水的地方或多或少有獲得補水」、「可以多撐一到兩個月了」、「不覺得高雄平地有下很多雨，但重點是能下在集水區就好」、「南部應該很解渴了」、「雨下到六龜變成紫色......絕命六龜葡萄！」、「希望趁這波南部水庫灌滿但不淹水，好度過炎夏」、「感謝老天」。

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