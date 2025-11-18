南部洗錢傳奇「鴨哥」獄中有多豪奢？遙控洗錢50億 小三元配還輪流探視

社會中心／高雄報導

「鴨哥」經營的私人招待所中，內含一間裝潢相當豪華的KTV包廂。 (圖／翻攝畫面)

綽號「鴨哥」的南臺灣洗錢界傳奇人物劉秉宏，雖然身獄中仍天天過爽日子，吃的、喝的、玩的一應俱全，除了老婆及小三都會輪流會見外，還有小弟藉著會見聽從「鴨哥」指揮，或是拿著親筆信遠端操控他的洗錢帝國，不到一年經手金額就達到50多億元，案經雄檢18日偵結後，依洗錢罪起訴包含劉秉宏在內的12名嫌疑人。

雄檢表示，中檢日前偵辦「九洲博弈」經手的438億元大案後，洗錢重鎮隨即轉到南台灣，後續在偵辦過程中掌握到「鑫源支付」、「微笑支付」等透過海外人頭帳戶洗出50億元，初步查到背後的趙姓男子一手掌握，後來將趙男等人逮捕後，原本所有人都想義氣扛下罪責，對後面的大老闆是誰一概裝傻，不過其中一人臨陣退縮，深怕自己會遭到羈押，於是直接倒戈，將「鴨哥」全部供出。

檢警在偵辦過程中也發現鴨哥頂著雄厚財力在市區買商辦，並規劃其中一層開水房、一層開招待所，並規劃一間堪比酒店的KTV包廂招待親友，就算身在獄中待遇跟皇帝也沒兩樣，除了每天有大菜寄到獄中外，元配、小三、小弟都會輪流會客，鴨哥本人也手寫100封親筆信，遠端指揮手下繼續讓水房正常運作，僅用一年的時間已經手50多億元。

而檢警在偵辦過程中帶回多名小弟訊問，但為了力求減刑紛紛將鴨哥供出，儘管「鴨哥」劉秉宏承認部分犯行，但卻否認自己有收取洗錢所得，由於檢方掌握的事證明確，因此18日偵結，將劉秉宏等12人起訴。

