即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄立委賴瑞隆今（25）早於國會質詢行政院長卓榮泰時，針對「重北輕南」議題火力全開。他首先痛批，藍白兩黨濫用國會多數、強行兩次修正《財劃法》，讓台北增加400多億財源、高雄則實質損失近200億，造成南北失衡更嚴重；接著又提到，我國連發電結構都是「南電北送」，高雄發電量全台第一、台北沒電廠也不發電，實在不公平。因此，賴瑞隆要求政府研議「差別電價」，讓高發電縣市享有電價優惠。

廣告 廣告

賴瑞隆首先批評，從去（2024）年到今年，藍白憑著立法院多數，兩次強行通過財劃法修法，為國家財政、地方發展帶來諸多問題。「我特別關切，在這個過程中，台北增加了400多億、高雄最後卻實質損失了近200億，這讓南北失衡更加嚴重。我認為這是重北輕南的財劃法！院長同意嗎？」，他怒問。

卓榮泰則回應道，藍白去年通過的原始計算公式，確實非常簡化，僅憑帳面上的土地面積、人口數量…等；反觀行政院版本，他直言說，計算公式考量的面向就相當多元，例如人口變項，就會考慮實質結構，如高齡比率、幼年人口等。而賴瑞隆則補充舉例，有些工廠的營業事實，可能都設在中南部；結果營業額登記、計算都放在台北，扭曲了權重。

卓榮泰也認為，過去10幾年以前，重北輕南確實越來越嚴重；後來政府也對此戮力調整，但沒想到通過新版的財劃法，又造成「對特定幾個縣市優惠」之結果。他更指出，國會通過的財劃法，對南部、中部都不友好，甚至連雲林、苗栗等縣市都是如此。賴瑞隆則說：「就是對北部特別好！台北多拿到400多億，根本是富者越富、貧者越貧」。

快新聞／南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」

民進黨立委賴瑞隆（右）質詢行政院長卓榮泰（左）。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

賴瑞隆接著又指，就連我國發電狀態也是「南電北送」，高雄發電量全台第一、台北卻沒有電廠也不發電；不僅如此，台北市前陣子還在計較「兩億水廠電價」等問題，實在非常不公平。他直言說：「中南部長期負擔北部用電，南電北送；發電者不斷發電、用電者卻不發電，卻還能繼續招商引資、吸引更多人口居住，這不公平！」。

賴瑞隆進一步指出，南電北送估計造成217億虧損，因此，自己大力主張「差別電價」；對於有發電縣市給予優惠價格、沒發電的縣市則負擔較高價格。他認為，如此一來才有望改善電廠設置不均、以及電力長途輸送造成耗損的問題，「有差別電價才能解決！不然，大家都只想用電、不想發電，要讓所有人都正視這件事；南部發電汙染嚴重、北部卻用電佔盡便宜，財劃法還分很多錢！」。

綜上述，賴瑞隆當場要求政院、經濟部等單位，1個月內研議「差別電價」提案；卓榮泰也當場應允，但同時說道，會繼續推動合理設置電廠、盡量改善北部及中部的發電量、以及提升北部發電效率等做法。

原文出處：快新聞／南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」

更多民視新聞報導

16縣市強風警報！氣象署：「這一縣市」最高可達11級陣風

新北人小確幸！「這停車場」正式啟用 今起試營運1個月「免收費」

新華社單方面稱川習通話談台灣 王定宇揭中國慣用伎倆：真偽有待觀察

