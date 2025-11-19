南部綠委串聯《財劃法》重修！陳亭妃受邀了

▲民進黨南部綠委串聯召開記者會痛批《財劃法》，高雄市長初選選將難得同框。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 藍白上週二修《財劃法》掏空中央財源，此外分配公式偏重人口與營業額，讓雙北與新竹市富者越富，對此民進黨南部立委今（19）日串聯召開己記者會，民進黨高雄、台南初選選將全到齊，林俊憲、陳亭妃難得同框，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與林岱樺也出席疾呼《財劃法》重北輕南，要求擬參選高雄市長藍委柯志恩表態，「高雄人不能接受傷害高雄的候選人」。

▲民進黨南部立委串聯召開記者會重修《財劃法》，林俊憲與陳亭妃難得同框。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.19）

藍白上週再修《財劃法》掏空中央國庫，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。

《財劃法》二修恐釀各縣市貧者越貧、富者越富，且分配公式偏重人口與營業額，南北分配不均。對此民進黨南部立委今日召開記者會，疾呼要求必修重新修法，記者會上林俊憲、陳亭妃難得同框，而邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與林岱樺難得齊聚同台，批評柯志恩作為智庫執行長，「高雄人不能接受傷害高雄的候選人」，要求出來道歉並表態重修。

