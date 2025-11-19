南部綠委記者會遭獨漏？ 陳亭妃突現身喊：有受邀

台北市 / 綜合報導

不滿立法院三讀通過的「財劃法」修法，在財源分配上重北輕南，立委賴瑞隆今(19)日邀集「南高屏」10位綠委召開記者會，提出重修「財劃法」的訴求，不過第一時間發出的採訪通知不見立委陳亭妃，沒想到卻突然現身在記者會上，對此，陳亭妃回應，本來就有受邀。

氣勢喊出來，齊聲抨擊「財劃法」修法，資源不均造成重北輕南，由民進黨立委賴瑞隆主導，邀集10位南部地區綠委，訴求重修財源分配，只是同樣有志於高雄市長的，林岱樺卻遲到了，從眾人背後繞道而行，落腳在最右側，跟許智傑同框。

立委(民)賴瑞隆說：「財劃法裡面，它很多的數字其實是對台北有利的。」而第一時間沒在，採訪通知出席名單的陳亭妃，是不是不請自來？立委(民)陳亭妃說：「全部都有邀請，他這個台南，高雄，屏東所有的立委都有邀請。」

強調也有受邀列席，只是賴瑞隆的記者會，辦在中興樓早上9點半，在同一時間一旁的會議室，陳亭妃召開，主打寵物議題的政策記者會，雙方打對台。

立委(民)陳亭妃說：「小朋友一起拍照，然後呢一起唱唱跳跳。」抱著害羞的黑柴犬，預告22日將在台南安平區，提供免費獸醫師的健檢，邀請選民帶著孩子參與，積極搶攻親子票，日前陳亭妃更喊話對手林俊憲，如果初選勝出，一定會在第一時間拜訪他尋求支持。

立委(民)林俊憲說：「我勝選也會第一個拜訪她啊，那妳要先能勝選啊。」聽出火藥味，誰能出線還不一定，畢竟明年1月中旬就要辦理初選，台南戰局暗潮洶湧，高雄也不惶多讓。

立委(民)林岱樺說：「我的心胸是開闊的，敞開雙手，只要任何人認同岱樺，市民為主，以民為主，市民最大的這個理念，我要邀請也是祈求他們來給岱樺助講。」預告這禮拜周末也有大型造勢，是否有正國會成員力挺埋下伏筆，高雄四搶一台南妃憲大戰，力拚突圍。

