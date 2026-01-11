南部超火的波士頓派來台中了！十月甜大墩店新開幕，草莓派裡竟然是整顆大湖草莓！

台中｜十月甜Oct.Sweet波士頓派

以甜點為生活增添美好儀式感是日常裡的小確幸，最近發現從台南起家、並且陸續在高雄站穩腳步的超好吃波士頓派▸十月甜Oct.Sweet◂終於插旗台中啦！一定要趕快和朋朋們來分享這個好消息((灑花

十月甜Oct.Sweet波士頓派台中第一家實體門市就開在大墩路和大業路交叉口，經過時很難不被可愛的品牌吉祥物-小河馬吸引！

大墩門市整體空間給人溫暖柔和的氛圍，這天來取貨也陸續有不少客人前來購買。

冷藏櫃裡有展示各種口味的外觀和斷面，每一款看起來都豪好吃呀！特別是冬季才有的草莓系列有夠吸睛，整個陷入選擇困難

十月甜門市內全口味的波士頓派如下圖，每個月還有提供不同的單片販售口味哦！

十月甜還推出因應台中大墩門市設計的限定保冷袋，竟然是品牌吉祥物的小河馬結合台中歌劇院的造型耶，實在有夠勾錐！任選口味兩顆就有送，封口設計也有認真保冰的功能，重點是保冷袋容量很大加上設計又很可愛，日後絕對有機會用得到，當然一定要把握機會直接二顆買起來，只限大墩門市才有、數量有限送完為止嘿。

這天我們拎了四款口味回家，迫不及待趕緊來開箱！就算沒有拿到限定保冷袋，原本買一顆蛋糕就會附贈的提袋外觀設計也是很萌耶，就算把波士頓派吃完，不織布的提袋材質在日常還是可以拿來裝東西用，整個很環保！

外盒部份有分為常態口味和草莓系列二款設計，如果剛好各買一種完全不會拿錯～

草莓系列產品

冬天能讓人感到滿滿幸福感的甜點就是草莓系蛋糕啦，首先來開箱十月甜店內二款草莓系列產品！

雪藏草莓波士頓派

看到蓬鬆的波士頓派外觀就讓人垂涎三尺耶！上方灑滿好像雪花的糖粉，戚風蛋糕裡層包覆著大湖草莓和鮮奶油，這個一看就覺得肯定好吃！

戚風蛋糕本體口感非常蓬鬆溼潤，輕輕一壓就會有ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的回彈感，本身帶一點甜度但不會過度。

內餡裡頭的草莓都是用整顆品質很好的大湖草莓去製作，用料毫不手軟讓你每一口都吃的到草莓，吃起來超有滿足感！

拿出十元硬幣來比對一下就知道草莓個頭有多大顆～

不得不誇讚一下十月甜的鮮奶油好好吃哦！鮮奶油吃起來滑順香甜又不膩口，搭配酸甜感十足的草莓，實在讓人覺得一入口就嚐到滿嘴幸福。

草莓可可波士頓派

如果本身是巧克力控的話，絕對會愛上這款草莓可可波士頓派！

一切開是極度搶戲的大顆草莓做為主軸，鮮甜多汁的草莓同時被可可奶霜包覆著，光看著就能想像有多香甜可口

整體比例中草莓尺寸就超過1/2，奶霜也是呈現一個不會搶戲但又必要存在的完美比例，整個幾霸昏

可可蛋糕體吃起來是大人味的苦甜風味，讓人很驚訝的是完全不甜膩耶～

裡頭的可可奶霜超級滑順，搭配草莓完全沒有違和感，這款口味也是小吠的心頭好啊！

除了草莓系列產品，十月甜的常態產品也是很強耶！以下二款也是小吠個人私心大推的口味～

超濃可可波士頓派

超濃可可的內餡是加了巧克力豆的可可鮮奶油，份量給的超大器，就是要讓人每一口都吃得到可可的香濃滋味～

蛋糕體口感澎軟綿密，搭配超滑順的可可鮮奶油，吃起來完全不會乾耶！

可可戚風蛋糕和巧克力鮮奶油推疊出濃厚的巧克力香氣，苦甜又不膩口的風味讓人忍不住一口接一口～

沒想到可可鮮奶油裡還加了巧克力豆增添口感及香氣，吃完還讓人意猶未盡，這款口味絕對是巧克力控的首選！

海鹽焦糖波士頓派

如果是喜歡海鹽焦糖風味的朋朋，這一款也是會讓你覺得好吃到不行！

雖然外型相較以上幾款比較樸素，但是整體風味也是很有深度來著～

這一款內餡比例適中，使用蓮花脆餅拌入焦糖海鹽醬與鮮奶油，讓人每一口都吃得到焦糖香與脆餅顆粒，整個很有層次感！

只能說海鹽搭配焦糖真的是絕妙的組合，鹹甜的風味吃起來不會讓甜度扣分，反倒突出的焦糖特有的美妙甜味，搭配起來非常合拍。

一次試了四款波士頓派口味有夠過癮之外，覺得十月甜在各個口味的風味甜度和口感掌握都非常棒耶！難怪可以在南部開這麼多間門市，現在又直接在台中市區新增了一間門市取貨點，真的是造福台中的朋朋啦～非常推薦還沒吃過十月甜的朋友趕緊到台中大墩門市買來試看看，一次真的至少要買二種口味才不會覺得吃不過癮，剛好還可以湊到台中限定保冷袋的扣打，不要遲疑了趕快手刀去買來嚐嚐吧！

十月甜Oct.Sweet波士頓派 台中大墩門市

地址：臺中市南屯區大墩路742號

電話：04-2310 2323

營業時間：10:00-20:00

官網：https://www.oct-sweet.com

FB：https://www.facebook.com/Oct.SweetBostonpie

IG：https://www.instagram.com/oct.sweet2021/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘