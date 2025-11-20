南部辦桌超澎派！甜點「一人一桶冰淇淋」，內行曝真相：婚禮小心機





南部的辦桌菜色豐富、澎派的樣子真的超吸睛！近日一名網友在 Threads上分享南部辦桌的照片，只見甜點時推來滿滿一車的「桶裝冰淇淋」，讓不少人看了都相當震撼、份量十足，也因此引發網友熱烈話題。

一名網友近日在Threads上分享了南部辦桌的現場照片，只見服務人員推著一台放滿桶裝冰淇淋的推車，準備逐桌分發給賓客作為最後一道甜點，豪邁場面讓他驚呼：「南部辦桌最後一道甜點真的都這麼豪邁嗎？」貼文曝光後，因其壯觀又逗趣的畫面引發大批網友熱議。

貼文曝光後，至今已突破84萬瀏覽，網友留言瞬間分成兩派，一派對「一人一桶冰淇淋」的甜點震驚不已，直呼：「一人一大桶嗎？」、「北部人真的會嚇到」；另一派則分享更狂的經驗，認為這畫面「超級陽春」，有人說：「我遇過一人一盒曠世奇派的」、「還看過一桌一大盤哈根達斯，結果沒人吃，我還把剩的全帶走」。





圖片來源：pexels（僅示意圖）

也有不少人紛紛認證南部流水席的冰品魅力：「吃到最後根本吃不下，一定一人三桶帶回家」、「南部以前就是這個標配」、「上次台北吃流水席，最後端杜老爺，全場直接暴動」！





不過也有人認為「一人一桶冰淇淋」，看起來有些沒質感，但隨即有內行跳出來解釋，這其實是南部婚禮的「貼心策略」。他指出，冰淇淋一人發一桶不僅份量大、看起來不掉價，價格也不算高，最重要的是賓客拿到後會因為怕融化而加快腳步回家，讓主人家更容易收尾善後。因為露天辦桌時，許多年長賓客常久坐聊天，又不好直接趕人，因此「冰淇淋策略」便產生，既保留面子，也能順利結束宴席。

圖片來源：photo-ac

