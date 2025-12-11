南部連兩震後清晨又一震 台南楠西區規模4地震最大震度4級

今（12）天清晨4點24分台南市楠西區發生芮氏規模4地震。（圖：中央氣象署提供）

台南市楠西區今（12）天清晨4點24分發生芮氏規模4地震，最大震度4級地區為台南市。昨天晚間10點49分在高雄市甲仙區發生芮氏規模4.7地震，地震深度為8公里；晚間11點19分甲仙區又發生芮氏規模4.7有感地震，最大震度嘉義縣大埔及高雄市桃源均為4級。

根據中央氣象署地震測報中心資料，震央在台南市政府東北方36.4公里處，深度8.9公里，屬於極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台南市曾文，震度1級地區為嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣。

此外，高雄市甲仙區昨天晚間30分鐘內連2震，規模同為4.7，地震深度約8公里，最大震度都是4級。台南民眾就有收到國家級警報，許多人半夜驚醒。第1起地震發生於昨天晚間10點49分，震央在高雄甲仙，芮氏規模4.7，嘉義縣大埔、高雄桃源及台南楠西均出現4級震度。第2次則在昨天晚間11點19分。

氣象署資料顯示，昨天晚間11點19分在高雄市甲仙區發生芮氏規模4.7地震，地震深度為8.2公里，震央位於高雄市政府北北東方71.5公里。各地測得最大震度嘉義縣大埔、高雄市桃源4級，台南市、嘉義市、雲林縣3級，花蓮縣、台東縣、彰化縣、台中市2級，屏東縣、南投縣、苗栗縣1級。