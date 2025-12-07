南部限定？北部「熱狗蛋＝熱狗荷包蛋」北漂族崩潰

說到美食，早餐的熱狗蛋有民眾哀怨，在北部多數點到的熱狗蛋都是荷包蛋配熱狗，突然點到熱狗捲超驚喜。（圖／東森新聞）





說到美食，早餐的熱狗蛋有民眾哀怨，在北部多數點到的熱狗蛋都是荷包蛋配熱狗，突然點到熱狗捲超驚喜，但反而讓南部人很意外，熱狗蛋不是從以前到現在都是捲在一起，掀起南北兩派熱議。

這一開臉先別垮下來，多數北部早餐店點到的確實都是乾濕分離款熱狗蛋，但其實多數顧客希望拿到的都是。

北部顧客：「蛋然後裡面包著熱狗，有點像那個薯餅塔那種，他就是蛋會包在熱狗外面，北部真的比較少，很少吃到那個品項確實，但我滿喜歡的。」

再到另一家北部早餐店，一樣四根炸到，皺皺的熱狗配上荷包蛋，看來在北部拿到熱狗捲簡直SSR等級，再到高雄早餐店點同樣品項，煎台鋪上蛋液，幫兩大根巨無霸熱狗蓋棉被，還有部分店家是直接幫你切成長條狀，吃的時候必配番茄醬，南北PK熱狗捲，一口就能同時吃到蛋香和熱狗香，就被說這才叫正宗熱狗蛋。

南部老闆娘：「沒有一直我做的就是這樣，有聽說台北沒有這種東西，台中也沒有，我台中的客人上去，還教老闆娘怎麼做。」

南部民眾：「看到台北沒這東西，滿吃驚的，就覺得這好像應該，全台灣都會有的。」

同樣因為蛋怎麼加，分南北兩派的還有蘿蔔糕加蛋，北部又是荷包蛋，南部則是炒一塊，南部限定口味還有俗稱小肉豆的小熱狗，早餐口味南北大不同，南部巷口稀鬆平常口味，對北部人來說可是尋尋覓覓，難得正宗口味。

