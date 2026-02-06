南部限定8天！台鐵推188元 藜饗海陸便當

台鐵又推新便當，這次是跟哈瑪星台灣鐵道館聯名「藜饗鐵道海陸便當」。





台鐵又推新便當，這次是跟哈瑪星台灣鐵道館聯名「藜饗鐵道海陸便當」，每份售價188元，特別的是有雙主菜，裡面烤雞腿排跟花枝蝦排雙主菜，還有滷蛋、毛豆及花椰菜等配菜，即日起，限定南部四個點販售，每個點限量供應60個，只賣到2月13號，一開始也吸引不少搭車民眾買來嚐鮮。

購買民眾vs.台鐵鐵路便當販售部員工：「好買一個好了188元，想嚐鮮而已。」

記者vs.購買民眾：「（是剛好看到他有那個188元的紅藜便當），對對對所以買來試試看。」

民眾趕著搭車，裡面菜色有什麼，記者也買一份，雙主菜有嚴選微辣烤雞腿排，與炸花枝蝦排，還有經典的滷蛋，豆乾毛豆及花椰菜，每日限量六十個，期間限定賣到2/13，但一個要價188元，比起最便宜的精緻便當80元，差了一百多，遊客反映如何。

台北遊客：「我覺得很OK，南部限定那更要買啊，很多像日本，他鐵道就會有限定便當，就會增加旅遊的特色，所以我覺得這個是很有潛力的。」

記者vs.民眾：「雖然它有雙主菜，對雙主菜還是有點高，依你的話會買在什麼樣的價位，就大概限制一個150元，如果是便當不會超過150元。」

民眾：「是貴一點可是我覺得還是可以接受，因為我覺得鐵路便當，再貴個30元我覺得還是合理啦。」

民眾反應不一，但這便當南部限定，只在高雄東六門、新左營、左營高鐵販賣店以及台南有賣。

營養師陳佳雯：「數量有限希望大家可以來選購，（過年是不是也有另外一個），（推出一個新的口味的便當），2月9號會有一天限定，在我們高雄是一天限定的10大開運便當。」

台鐵推出新便當，188元雙主菜，南部限定四個點同步開賣，吸引不少搭車民眾來嚐鮮。

