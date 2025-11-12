南部雙黑金選集館 南部黑金 匠心綻放—2025國際咖啡展登場
今年於2025臺灣國際咖啡展推出的「雙黑金選集館 Coffee & Cocoa from the South」，以「南部黑金，匠心綻放」為主題，透過展售、展示與體驗三大面向，展現南方風土與職人精神。展區以英式咖啡廳風格設計，結合黑金主色調與英倫質感，營造精品氛圍，讓參觀者彷彿走進南方風味的精品藝廊，感受土地的厚實底蘊與產業的匠心美學。
在臺灣的南方，陽光、山嵐與海風交織出獨特風土，孕育出兩種珍貴的黑金-咖啡與可可。這不僅是農產，更是文化、技術與永續精神的象徵。農業部農村發展及水土保持署臺南分署推動屏東、高雄、臺南三地產業鏈整合與品牌升級，協助農村產業以精品策展形式呈現地方能量與永續價值。
農村水保署臺南分署引領南方精品農業新風貌
農村水保署臺南分署柯燦堂分署長表示，南部是咖啡及可可2大重要產區，今年特地集結雙黑金得獎業者打造了南部雙黑金選集館，邀請六家南方代表品牌-嵐咖啡館＆締武咖啡農場、嵐雲綠海咖啡、巴魯那、大鋤花間咖啡生態農場、南國天物合作社、美和科技大學 CiaoYu 幸福。這些品牌以友善耕作、低碳製程與教育創新實踐永續農業，展現農村產業的專業力與文化厚度，成為「雙黑金」精神的最佳詮釋。
臺南分署在此盛會也特別籌備「雙黑金新品發表暨媒合會」，將於11月14日下午登場，邀集南部農村產業代表共同參與，展現南方黑金的創新實力與跨域潛能，開啟產地品牌邁向國際市場的新契機。
南部雙黑金選集館 六家代表品牌
除此之外，本次活動更搭配台灣可可與巧克力產業協會成立的屏東可可精品館，集結Ri Gi Michel’s、JL Chocolat、樂布朗巧克力、老莫可可農園、瑞祥巧克力、御巧可可巧克力坊、伊然可可、達魯法樂可可工坊、巧妙巧克力、屏東可可巧克力園區、菲比甜點、思惟巧克力工坊等品牌，共同呈現臺灣可可多元樣貌與創新成果。四天展期精彩不斷，活動內容豐富多元，從「大會開幕暨屏東金牌可可遇見世界盃冠軍麵包總冠軍」、「以ESG實踐黑金溫柔」、「巧可寶果」互動體驗，到「ORIGIN茶與巧克力的對話」、「自然巧克力—世界的可可、台灣的滋味」、「美和科技大學 喻天福老師的CiaoYu創意飲品發表」、「可可園區DIY」等，結合風味、創意、研發與體驗，充分展現南方黑金產業的文化厚度與創新能量。
TICCA屏東可可精品館 品牌業者
屏東可可精品館、雙黑金選集館將於2025年11月14日至17日於臺北南港展覽館一館4樓（L318、L328、M302）隆重登場，誠摯邀請各界蒞臨，共同品味南方黑金的香氣與匠心，見證臺灣精品農業與永續品牌的嶄新篇章。
