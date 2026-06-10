南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

南部地區大雨狂炸，導致部分果農損失慘重。位在屏東的一處香蕉園，好幾株香蕉樹倒在水中，如今只能當肥料，而芒果園也因為無情大雨，彷彿變成戲水池，果農只能涉水搶收，還難以估算損失。





南部雨彈狂炸! 屏東香蕉.芒果泡水 果農損失難估計

大量香蕉樹倒在水中，通通報廢當肥料。（圖／民視新聞）

大雨狂炸，打在一棵棵芒果樹上，滾滾黃泥水，更是順著斜坡，由上而下猛烈沖刷，彷彿就是瀑布一般。果農：「下雨天採芒果玩水。」果農雙腳泡在淹水的農田中，雙手還得忙著採收芒果，無奈大雨下個不停，導致落果慘重，一顆顆心血泡在水中，果農們欲哭無淚。這個地點是屏東枋山一處芒果園，受到滯留鋒面和西南風影響，已經下了好幾天的雨，即使趁著雨勢間歇時，加緊腳步採收，還是無法避免損失。芒果農陳大帥：「影響大概一萬多顆的落果啊，大概（損失）20幾萬吧。」

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南部雨彈狂炸! 屏東香蕉.芒果泡水 果農損失難估計

香蕉價格低落又遇狂風雨，雙重打擊。（圖／民視新聞）

鏡頭轉到屏東海豐地區，好幾株香蕉樹也不敵狂風暴雨，橫躺在積水的農田中，現場滿目瘡痍。即使用了竹子支撐，還是檔不住大風雨，這些倒掉的香蕉，還沒成熟就泡水通通不能吃，只好報廢當肥料，果農們在田中進行清理，背影讓人看了相當心疼。香蕉農鍾先生：「香蕉造成倒伏的話，倒下去的話一般來講，都是以當肥料為主。」神農香蕉農李成地：「因為久沒下雨，現在下下去喔土軟。」香蕉目前已經價格低落，又遇上水淹，對蕉農來說，簡直是雙重打擊。連日大雨，衝擊南部地區，屏東果園損失慘重，農民們只盼風雨趕快過去，別讓整年心血，被暴雨無情吞噬。

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