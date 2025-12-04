南部「市長參選人」爆家醜！子女涉嫌打同學還堵人恐嚇

校方遭控「消極處理」！南部某重量級的市長參選人，被爆出子女在校打同學，連對方躲到廁所也不放過，堵在門口威脅恐嚇足足12分鐘，後續還不時持續言語攻擊，對此該參選人跟其辦公室暫無回應。

南部某市長參選人的子女，被爆在學校打同學。（圖／示意圖，取自免費圖庫Pexels）

《中天新聞網》接獲可靠線報，直指該參選人的兒子是打班上的女同學，跑去廁所堵人時竟說「妳敢出來我就打死妳、賞你耳光」，過幾天連對方的哥哥都遭嗆：「你妹是神經病」、「你們全家都蠢貨，我打你妹怎麼了」言行相當囂張。

而據《TVBS新聞網》的報導，該位候選人跟其服務處都沒有對此做出回應，受害者母親則是還原當下狀況，表示孩子被打以後躲去廁所把門鎖上，但該位男同學竟然堵在廁所門口，叫罵長達12分鐘，直到同學看不下去，找來2位同學一起救人，才讓孩子脫險，家長難過地表示：「這一幕讓人看了相當心碎」，事發後要求校方請這位打人同學的媽媽出來說明，但對方竟理直氣壯的說「你了解事情的經過嗎？」不認為自己的孩子有錯。



受害者的母親也痛批校方在獲知此事後竟然消極處理，只好向警方報案，而這一報才知道，這位打人同學的家長，竟然是南部某位重量級的市長參選人，讓她非常害怕，難過地說從未曾打過自己的孩子，但「現在卻被人傷害，我要的只是一個道歉，但對方態度卻相當惡劣，學校到現在也還無法處理這件事情，讓我相當心寒」。

該校對此則回應已經在調查此事，否認有消極處理，「若有任何疑似事件發生，家長如有相關訴求並提出調查申請，學校將會積極依據法定程序進行處理」、「會依法遵循教育部的相關程序進行。此案已經正式通報並展開調查，本校重視每一個事件，並會確保調查過程的透明與公正，保障學生的安全與權益」案發縣市的教育局則回應，目前正在了解整起事件中。



《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

