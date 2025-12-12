南部一晚連4震！嘉義、高雄、台南震度4級 氣象署：後續需留意小地震
根據中央氣象署資料，昨（11）日晚間至今（12）日清晨，高雄甲仙一帶與台南楠西陸續發生4起有感地震，最大規模4.7，最大震度4級區域為嘉義大埔、高雄桃源及台南楠西。地震測報中心表示，未來附近仍可能出現較小地震，提醒民眾持續注意防震安全。
地震測報中心科長邱俊達說明，昨晚首先在22時49分及23時19分，高雄市甲仙區先後發生兩起芮氏規模4.7的地震，震源深度約8公里，屬於極淺層地震，震央附近民眾感受到劇烈搖晃。兩起地震的最大震度4級都出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源區及台南市楠西區，其中第148號地震影響範圍較廣，氣象署也針對嘉義縣市及台南市發布國家級警報。
邱俊達表示，這兩起地震成因與菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞有關，甲仙、大埔一帶同時受到菲律賓海板塊向北隱沒及歐亞板塊向東隱沒的兩股力量拉扯，區域構造相當複雜且脆弱。他說，今年1月21日嘉義大埔地震發生後，該區仍在進行應力調整，附近陸續出現零星地震，昨晚的兩起規模4.7地震，以及發生在同區域、規模3.5的小區域地震，皆發生於同一帶。
另外，今日清晨4時24分，台南市楠西區也發生第149號顯著有感地震，芮氏規模4.0，震源深度約8.9公里，台南曾文觀測到4級震度，嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣及彰化縣則為1級。邱俊達指出，這起地震已被歸類為今年1月21日嘉義大埔地震的餘震序列之一。
邱俊達表示，規模4.7的地震一般不會特別說明後續餘震的大小，若後續發生的餘震規模較小，對民眾造成的影響不會像先前嘉義大埔地震那樣劇烈。他說，震央附近地區接下來仍會陸續作應力調整，附近可能還是會發生一些較小的地震，呼籲民眾隨時注意防震安全。
