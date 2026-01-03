南部2縣市罕見下探8度！鄭明典驚喊：應該是第1次

生活中心／周孟漢報導



今（3）日受大陸冷氣團影響，各地天氣明顯寒冷，其中中部以北及宜蘭清晨低溫普遍僅10至11度，南部地區也只剩約12度，花東低溫約13至14度，部分地區更是有局部10度以下低溫發生。對此，前氣象局局長鄭明典表示，由於輻射冷卻的關係，台南、高雄都登上低溫排行榜，驚喊「這應該是第一次！」。





19縣市低溫特報！南部2縣市「罕見下探8度」連鄭明典都嚇到：應該是第1次

氣象署今（3）日針對全台19縣市發布低溫特報。（圖／翻攝氣象署官網）





氣象署今（3）日針對全台19縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣亮起橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣則是亮起黃燈，有10度以下氣溫發生的機率，民眾務必注意。

19縣市低溫特報！南部2縣市「罕見下探8度」連鄭明典都嚇到：應該是第1次

鄭明典驚喊「高雄、台南上榜，這應該是第一次！」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





眼看連過去氣溫偏高的南部地區都登上低溫排行榜，甚至罕見下探8度，不禁讓前氣象局局長鄭明典驚喊「高雄、台南上榜，這應該是第一次！」，除了表達對低溫的心情外，也特別提醒民眾們務必注意，輻射冷卻所造成的低溫。

19縣市低溫特報！南部2縣市「罕見下探8度」連鄭明典都嚇到：應該是第1次

專家示警，下週再有一波強冷空氣撲台，恐達寒流等級。（圖／民視新聞網）





而在未來氣候部分，「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，首波強烈大陸冷氣團已達標，下週一（5日）晚至下週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降，週二下午起再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，吳德榮表示，強度雖與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，「極乾冷」的特性猶勝前波，下週三（7日）至下週六（10日）逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫，並成為首波「寒流」，低溫跌破10度的機率極高，專家提醒，日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。









