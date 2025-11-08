南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞] 爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭妃強調，各自爭取支持，不用想那麼多。
綠委許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華昨在立法院舉行「南高屏500萬人口區域經濟體」政策記者會，由於許智傑舉辦的記者會，邀請林俊憲，卻未邀請陳亭妃，使外界揣測許智傑支持林俊憲。
對此，許智傑表示，大家針對區域經濟共榮發展共同倡議，希望將來南高屏組成類似北北基桃概念的大生活圈，而記者會是自然而然形成的因緣，沒有特別政治考量。
陳亭妃則說，「不用想這麼多」，剩2個多月就要比初選民調，每位競爭者一定會在關鍵時刻，用自身想要的方式呈現給大家，不要有太多揣測。
陳亭妃提到，重點是要讓台南市民看到，未來要當市長的陳亭妃，能給大家什麼樣的期待與信任；她說，未來這2個月，會利用國會工作時的關鍵空檔時間，讓人民更清楚知道，能給大家什麼樣的信任感及期待。
