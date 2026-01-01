南郭國小獲信義房屋社區一家支持 「逛市場」納入課程設計
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
買菜與煮飯，成為現代許多家庭偶一為之的行程。彰化南郭國小在信義房屋「社區一家」支持下，透過「作伙踅菜市仔2.0」，將「逛市場」納入課程設計，從學生學習牽動家庭行動，為地方市場注入人流與互動，逐步形塑一套在地人有默契、外地人能複製的生活教育模式。
南郭國小今年第九度獲得「社區一家」獎項，並榮獲校園類國小師生組首獎。資優班教師吳嘉明指出，今年行動聚焦最貼近日常的市場場域，選擇距離學校最近、環境現代化的華陽市場，團隊重新設計市場走讀與採買流程，讓孩子在課程中認識在地食材、攤位分工與市場運作，也讓家長在孩子帶領下，重新走進熟悉卻久未停留的生活空間。
課程分為兩個階段，第一階段為市場走讀與親子共煮，以資優班學生為核心參與成員。資優班教師陳宥妤表示，同學來自不同班級，先在課程中接受市場走讀與導覽訓練，包括事前訪談攤販、認識食材，並在導覽過程中引導攤商分享各自的專業與經驗，「從肉品處理、蔬果挑選，到市場世代故事，都成為課程的一部分。」她也補充，學生會再回到原本班級，實際擔任導覽員，帶著同學認識市場裡的人與故事，過程中需要反覆練習說明內容、調整表達方式，口語表達與臨場應對也隨著導覽次數逐漸熟練。
吳嘉明分享，校內問卷顯示，約兩成家庭平時幾乎不下廚，有學生家庭在參與後，煮飯頻率明顯提升，親子互動也因共同完成一餐而更加緊密。完成走讀後，參與課程的孩子需在假日帶著家人回到市場採買，依據課程規劃的菜單作業，一起完成親子共煮。學校同步提供料理示範影片與食譜，降低家長參與門檻，「家長就不再擔心不會做。」
完成第一階段的班級，能進入第二階段體驗課程。陳宥妤說，這一階段以進階料理或技藝體驗為主，內容依合作對象與場域調整，例如由長期投入市場文化保存的廚師詹阿姨，帶領孩子製作較具技巧性的料理，或延伸至其他空間進行實作體驗。透過階段式設計，孩子逐步理解行動與體驗之間的關聯，也讓課程得以持續推進。
隨著課程推動，相關行動逐漸產生連鎖效應。學生在導覽與分享中投入學習，家長因孩子邀請而走進市場，市場人潮增加，也提高攤商參與意願；家庭在採買與煮飯的過程中，增加相處時間，孩子也開始熟悉食材與料理方式。當市場逐漸理解這套運作模式，攤商、老師與學生之間建立默契，活動得以順利推進，行程形成正向循環，也逐步具備向外推廣的條件。
南郭國小也將課程模式分享給關注員林第一市場發展的「員林青年團隊」，團隊成功將教學經驗複製至喬信國小，讓市場教育在南彰化落地。未來也規劃串聯北彰化與南彰化市場，發展為可持續的市場走讀課程。陳宥妤認為，市場結合食農、社會與健康教育，門檻相對親近，是校園與地方合作的重要切入點。
信義房屋表示，「社區一家」期待看見從課程出發、逐步改變生活樣貌的行動。「作伙踅菜市仔2.0」以學校為起點，串聯家庭與市場，讓社區在反覆參與中累積經驗，持續展開新的可能。
更多FTNN新聞網報導
弱勢兒童語言落後 信義房屋社區一家「閱讀處方箋」陪孩子好好說話
青發署鼓勵青年參與社區行動 信義房屋力挺
信義房屋再獲五永續獎項！接軌全球永續競爭力
其他人也在看
直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場
台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
上學驚魂！國一生睡過頭沒下校車 被載到8公里外總站
屏東縣 / 鍾孟翰 報導 有家長PO文，說就讀屏東一所國中的兒子上學遇到驚魂記，家長說昨(30)日接到學校電話，說孩子沒去上課，但她跟其他學生確認，確定有搭上校車，擔心孩子出意外，不斷聯繫，最後接到其他學生家長通知，孩子在路邊正要走往學校，一問才知道，孩子在校車上睡著了，到校後沒人叫醒他，駕駛也沒確認，一路開回客運總站，孩子醒來後發現沒人可求助，趕緊打開安全門才順利逃生，準備走到8公里外的學校，家長因此很不滿，校方表示會要求客運業者加強訓練，避免類似情況再發生。上課時間到學生陸續進校園，不過，卻有國一新生歷經驚魂紀，有家長PO文，上班接到學校來電，說就讀國一的兒子沒去上學，不過同學說有看到兒子，但到學校時，下車有看到兒子還在睡覺，家長趕緊請老師打給校車廠商詢問，卻一直等不到學校回應，30多分鐘後，卻接到兒子同學媽媽來電，在去包藥的路上看到兒子，他說他在校車上睡著，醒來發現被關在校車上，他看車外面都沒人可以求救，才去找逃生門還好還有轉開逃出來，家長和學生都嚇壞了。其他駕駛說：「司機到站了，他看沒有人，司機就離開了，學生看沒辦法開，他就從安全門出去。」事發在30日，地點就在屏東一所國中，當天學生搭上校車後，睡著沒下車，駕駛將國一生載到客運總站停車場，就關車門離開，學生睡醒後發現情況不對，周邊沒人求助，機警地打開安全門離開，一路走到瑞光路，才被其他學生家長發現載走，再由媽媽送到學校，這兩地相差8.3公里。其他駕駛說：「緊急的時候把這一塊直接擊破就好。」學校學務主任劉信宏說：「被載去客運公司總公司的停車場，學生自己知道可以從安全門離開。」家長不滿的是學校10點才發現學生沒到校，校車駕駛到站沒有巡視就直接關車門離開，學校學務主任劉信宏說：「活動進行沒有給老師一個充分時間確實點名，(要求客運)最後一段要再確認學生確實都有下車，才會把車開回公司。」這次還好學生夠機警，順利逃生還遇上熱心家長協助，現在校方也要求客運業者加強訓練，避免類似情況再發生。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中小學導師費多1000元、鐘點費增兩成
[NOWnews今日新聞]教師待遇不足是師資荒的原因之一，教育部今（31）日宣布，調高公立中小學導師職務加給，並且鐘點費調升2成，調升部分將回溯到今年9月。另，明年起擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發起對話
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
2026新年快樂！台北101跨年煙火綻放6分鐘一次看
即時中心／徐子為、陳治甬報導向2025年告別！今（1）晚間迎來跨年夜，各國開始陸續倒數，施放煙火迎接2026年到來。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《民視新聞網》全程直播台北101煙火秀，與您一同邁向2026年。民視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 1
盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采
台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導 台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 291
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 45
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 19
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 93
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 17 小時前 ・ 5
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9