南郭國小獲信義房屋社區一家支持 「逛市場」納入課程設計

買菜與煮飯，成為現代許多家庭偶一為之的行程。彰化南郭國小在信義房屋「社區一家」支持下，透過「作伙踅菜市仔2.0」，將「逛市場」納入課程設計，從學生學習牽動家庭行動，為地方市場注入人流與互動，逐步形塑一套在地人有默契、外地人能複製的生活教育模式。

「作伙踅菜市仔2.0」以來自不同班級的資優學生組成核心學員群，接受市場走讀與導覽訓練後，再帶領原班同學認識市場裡的人物與故事。（圖／信義房屋）

南郭國小今年第九度獲得「社區一家」獎項，並榮獲校園類國小師生組首獎。資優班教師吳嘉明指出，今年行動聚焦最貼近日常的市場場域，選擇距離學校最近、環境現代化的華陽市場，團隊重新設計市場走讀與採買流程，讓孩子在課程中認識在地食材、攤位分工與市場運作，也讓家長在孩子帶領下，重新走進熟悉卻久未停留的生活空間。

課程分為兩個階段，第一階段為市場走讀與親子共煮，以資優班學生為核心參與成員。資優班教師陳宥妤表示，同學來自不同班級，先在課程中接受市場走讀與導覽訓練，包括事前訪談攤販、認識食材，並在導覽過程中引導攤商分享各自的專業與經驗，「從肉品處理、蔬果挑選，到市場世代故事，都成為課程的一部分。」她也補充，學生會再回到原本班級，實際擔任導覽員，帶著同學認識市場裡的人與故事，過程中需要反覆練習說明內容、調整表達方式，口語表達與臨場應對也隨著導覽次數逐漸熟練。

吳嘉明分享，校內問卷顯示，約兩成家庭平時幾乎不下廚，有學生家庭在參與後，煮飯頻率明顯提升，親子互動也因共同完成一餐而更加緊密。完成走讀後，參與課程的孩子需在假日帶著家人回到市場採買，依據課程規劃的菜單作業，一起完成親子共煮。學校同步提供料理示範影片與食譜，降低家長參與門檻，「家長就不再擔心不會做。」

課程帶著參與的同學們親自下廚，寓教於樂。（圖／信義房屋）

完成第一階段的班級，能進入第二階段體驗課程。陳宥妤說，這一階段以進階料理或技藝體驗為主，內容依合作對象與場域調整，例如由長期投入市場文化保存的廚師詹阿姨，帶領孩子製作較具技巧性的料理，或延伸至其他空間進行實作體驗。透過階段式設計，孩子逐步理解行動與體驗之間的關聯，也讓課程得以持續推進。

隨著課程推動，相關行動逐漸產生連鎖效應。學生在導覽與分享中投入學習，家長因孩子邀請而走進市場，市場人潮增加，也提高攤商參與意願；家庭在採買與煮飯的過程中，增加相處時間，孩子也開始熟悉食材與料理方式。當市場逐漸理解這套運作模式，攤商、老師與學生之間建立默契，活動得以順利推進，行程形成正向循環，也逐步具備向外推廣的條件。

南郭國小也將課程模式分享給關注員林第一市場發展的「員林青年團隊」，團隊成功將教學經驗複製至喬信國小，讓市場教育在南彰化落地。未來也規劃串聯北彰化與南彰化市場，發展為可持續的市場走讀課程。陳宥妤認為，市場結合食農、社會與健康教育，門檻相對親近，是校園與地方合作的重要切入點。

信義房屋表示，「社區一家」期待看見從課程出發、逐步改變生活樣貌的行動。「作伙踅菜市仔2.0」以學校為起點，串聯家庭與市場，讓社區在反覆參與中累積經驗，持續展開新的可能。

