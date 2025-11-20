南都巡歷經台南市區 南市府偕宮廟迎北港媽

北港媽抵達府城舊城區，祀典大天后宮、四草大眾廟、普濟殿、檨仔林朝興宮等宮廟發動數千人接駕。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

雲林北港朝天宮暌違十四年重啟「南都巡歷」，更是「黑面三媽」自一九一六年後，首度南巡。副市長葉澤山及祀典大天后宮、四草大眾廟、普濟殿、檨仔林朝興宮二十日在正覺寺前舊香路恭迎北港媽，掀起一波「迓媽祖」宗教熱潮。

北港媽於十一月十五日出發南下，由新營太子宮中壇元帥擔任「開路先鋒官」，北港媽鑾駕所到之處，鑼鼓喧天，鞭炮聲更是不絕於耳，家戶設置香案祈拜，希望能得到媽祖的庇祐。

副市長葉澤山在正覺寺前舊香路恭迎北港媽。（記者陳治交攝）

北港朝天宮黑面三媽時隔一０九年後，首度南巡。為了迎接北港媽抵達府城舊城區，祀典大天后宮、四草大眾廟、普濟殿、檨仔林朝興宮等宮廟發動數千人接駕，上午十點許就湧現香客人潮，西門路四段不得不單向封閉車道，直到十一點許，副市長葉澤山及祀典大天后宮、四草大眾廟、普濟殿、檨仔林朝興宮在正覺寺前舊香路恭迎北港媽，重現百年前的宗教盛景。

北港媽南下府城巡歷，掀起一波「迓媽祖」宗教熱潮。祀典大天后宮為恭迎北港朝天宮黑面三媽、新營太子宮中壇元帥、普濟殿池府千歲、檨仔林朝興宮天上聖母眾神尊駐駕，將於二十一日晚上七點舉行祀宴三獻禮、進饌禮，以群社南音團恭演南音，當晚不關廟門，歡迎各地善信大德蒞臨共襄盛舉，共沐神恩。