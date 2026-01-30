南鐵地下化全線接軌 陳世凱盼年底通車啟動都市縫合

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南鐵路地下化工程，全線軌道今天接合；交通部長陳世凱期待南鐵地下化今年底正式通車，同時啟動台南都市縫合，趕快完成市民期待。

陳世凱、台南市長黃偉哲等人今天見證南鐵地下化工程全線軌道接合；陳世凱說，這是他第3次來看南鐵地下化工程，每次都有新進度，雖遇上文資挑戰，但文資會好好保留；鋼軌接合後，電機及軌道電線、號誌等工程也將如火如荼進行。

陳世凱表示，鋼軌接合是南鐵地下化重要里程碑，也是台南都市縫合開始，總統賴清德與行政院長卓榮泰也希望趕快完成市民期待；鋼軌密合後將加緊趕工，趕在今年底前讓南鐵地下化正式通車，同時啟動台南都市縫合。

黃偉哲指出，鐵路地下化是台南重大公共建設，將消除多處平交道、地下道及陸橋等，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義，也為台南鐵路地下化工程寫下歷史性一刻。

黃偉哲說，台南鐵路地下化從賴總統擔任台南市長時開始推動，他期盼未來透過鐵路地下化縫合城市空間，提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展，完成全國六都鐵路立體化最後一塊拼圖。

市府說明，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，行經北區、東區及仁德區等行政區。

南鐵地下化計畫也將增設林森站及南台南站共2座通勤車站，並縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，促進都市均衡發展，帶動城市整體發展動能。

市府表示，台南市區鐵路地下化工程共分為C211至C214共4標，其中以C212標台南車站地下化工程為主要核心；林森站與南台南站，則預定分別於民國118年9月及119年9月完工啟用。（編輯：陳仁華）1150130