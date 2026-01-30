南鐵地下化完成永久軌接合 拚年底達成首階通車

隧道工程人員正在趕工，而另一邊焊接設備也準備啟動，將一節節鋼軌精準熔接，也正式完成地下化工程的關鍵工序。台南鐵路地下化工程30日完成永久軌全線軌道接合，為未來列車下地行駛與通車安全奠定基礎。

交通部長陳世凱表示，「代表我們台南市區的都市縫合準備要來啟動，這個很重要，里程碑完成之後，我們後面的電機工程跟我們上面的軌道，需要的電線也好、號誌也好，就會如火如荼來進行。」

南鐵地下化計畫最初2009年獲行政院核定，工程長度約8.23公里，北起大橋車站南端、南至大林路平交道以南約0.6公里，主要是要將現有地面鐵道下地。不過這條地下路一路走來步步艱辛，如今順利完成永久軌全線軌道接合，2026年底將達成第一階段通車目標。

台南市長黃偉哲說：「原先在取得用地的時候，大家市府同仁非常辛苦，但一旦開工之後，鐵道局同仁也很辛苦，中間挖到古蹟有一些地、地底的湧水，很多自然的景觀狀況、地質狀況都必須要克服，而且能夠這次期待如期如質，真是備極艱辛。」

南鐵地下化工程從早期拆遷戶抗爭、文資遺構挖掘調查，到近年勞工短缺與物資上漲等因素，皆使工程進度多次調整，成本也墊高。

未來地下化通車後，沿線也將消除平交道、地下道及陸橋等23處平面或立體交會設施，由台南市政府規劃建設綠園道，優化市容景觀，整體工程預計2031年3月正式全案完工。

