南鐵地下化工區出土鏽塊 拆解出大量清代軍械

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南鐵路地下化工程工區先前發現一處高度鏽蝕大型塊狀物，經考古團隊拆解出砲管、槍管、砲彈、頭盔等軍械，研判為清代從火藥庫運至府城大北門附近存放，經歷史演變埋於地下。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，在台南車站後站及小東路南側工區發現一處高度鏽蝕塊狀物，經考古團隊初步調查為埋藏在地下的砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，因長期埋藏在地下而氧化，讓原本分散的金屬器相互聚結成塊。

文化局指出，經過專業拆解，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，以及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，數量眾多，宛如小型軍械庫。

文化局指出，依據1875年的「台灣府城全圖」，此次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫（位於今日國立成功大學榕園）。

文化局指出，另根據沈葆楨1875年撰寫的「報明台郡城工完竣片」記載「又台地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」。

文化局指出，由此可知沈葆楨為儲藏防務軍械，在小東門內建了火藥局，按「台灣府城全圖」的火藥庫地點，可以推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊推測本次出土的武器鏽塊，可能是從火藥庫運到大北門附近存放的武器，以便軍隊取用軍事物資，但因歷史演變而埋藏於地下無人知曉。

台南市文化局長黃雅玲表示，台南城市發展較早，許多歷史文獻或史前遺跡可能埋藏於地下尚未發現，工程前的文化資產調查和施工監看仍然有必要性。（編輯：黃世雅）1150109