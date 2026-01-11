南鐵地下化挖出驚人軍械 考古揭密：出土地與反清復明據點重疊

文史工作者李志祥表示，出土頭盔明顯與清代以後軍盔形式不同，疑似為明鄭時期的鳳翅軍盔。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

南鐵地下化工程挖掘到的鏽蝕塊狀物，經拆解竟是數量驚人的軍械。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

南鐵地下化挖掘過程於大北門城附近挖到一處度鏽蝕塊狀物，經考古團隊調查、拆解，竟發現是一批數量驚人的軍械砲彈，消息引發文史界高度關注。該項挖掘工程計畫主持人朱正宜提及，該批彈械出土地點與清代《臺南府城街道圖》套疊，與清代反清根據地「黃蘗寺」重疊，認為極可能是明鄭時期遺留；文史工作者李志祥也說，根據鐵塊鏽結程度研判至少深埋地底逾200年之久。

這批軍械文物出土多年，當初經考古人員逐一拆解後，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈等，數量眾多，宛如1座小型軍械庫。文資處對外發布新聞，推測是清代晚期沈葆楨於附近（今成大榕園處）成立火藥局，但考古、文史工作者則認為，該批槍彈極可能是屬於明鄭時期的文物。

台南市文化資產保護協會昨天邀請該項考古挖掘工程之計畫主持人朱正宜博士演講，他分享，該批砲、彈、火槍均為前膛砲與前膛槍，這種型式的槍、砲至少是西元1880年以前才存在，也就是明鄭末期至清代中晚期以前，基本上都是這種「前膛裝填」設計。

最勁爆的是，如果把該批彈、械出土地點與清代《臺南府城街道圖》套疊，發現幾乎與清代著名反清根據地「黃蘗寺」重疊，他意有所指說，這批彈、械可能是明鄭時期遺留物。由於「黃蘗寺」前身甚至可能是明鄭諮議參軍陳永華官府一部分，即傳說中「天地會」總舵主陳近南故居之一，猶如小說般情節也格外引人遐想。

不過，長年考據歷史的李志祥認為，雖可以斷定這些軍械為明鄭時期遺留至今，畢竟以鐵塊鏽結程度來看，研判至少深埋地底超過200年之久，但如此龐大的軍械數量，推測不是一般民間所能取得，但因為出土地地點相當接近陳永華故居，會不會是當年改朝換代後，這批軍火沒能繳出，於是在故居下方挖一個大坑埋設？

他認為，不能光憑地點重疊就武斷判定該批彈、械為明鄭時期遺留物，但出土文物當中其中一張「軍盔」照片，就朱正宜老師推測，因其為一體圓弧型，明顯與清代以後二件式軍盔不同，可能亦屬明鄭時期之物。他據此研判，這批彈、械為明鄭時代遺留物或清代乾隆中晚期黃蘗寺反清根據地被毀之前，預埋進地下之明鄭時期彈、械可能性大增，至於軍盔則為明朝鳳翅軍盔，極可能是信物象徵。

他也提到，清代中晚期以後、19世紀的砲管因為擔心膛炸，一律要求須在砲管上刻製銘文，用於識別與追溯，而這些出土槍砲均無銘文，因此研判是18世紀的物件。他說，若能更進一步釐清砲管的材質，就更能得知確切年代。

面對這批驚人火藥，文資處提到，未來配合鐵路地下化工程完成，沿線將設計為綠園道，部分遺構會回到現地展示，但槍、砲等軍械不適合重回現場，但仍會透過其他形式，對外陳列展示。

